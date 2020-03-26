Белорусские орнитологи проследили путь самки подорлика 2 26.03.2020, 14:15

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Она отдыхала на берегу Ионического моря в Греции.

Летом 2017 года группа орнитологов из Эстонии, Беларуси и Польши пометила GPS-GSM-передатчиками восемь взрослых подорликов. Это были три птицы из Беловежской пущи — две самки Альжуся и Юзефина и самец Полешук. Альжуся отдыхала на берегу Ионического моря в Греции, потому что могла себе позволить, а мы уже нет. Сейчас она вернулась в Беларусь. Об этом сообщают на портале Национального парка «Беловежская пуща», пишет onliner.by.

12 марта Альжуся первая из помеченных подорликов пересекла границу Беларуси. Еще 4 марта она была южнее белорусских границ. Ей мешали продвигаться дальше дожди и северный ветер. Альжуся не кормилась, а отсиживалась в лесных массивах Винницкой и Житомирской областей Украины в ожидании погоды. Она в очередной раз летит с места зимовки не прямо в Беловежскую пущу — попутно залетает в район Ольманских болот, затем движется на запад. Тот же маршрут она проделала весной 2018 года.

19 марта Альжуся добралась до Беловежской пущи. Пока не прилетел самец, она осматривает окрестности. Искать жилье они будут вместе.