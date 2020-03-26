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Водитель обнаружил камеру скорости за автобусной остановкой

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  • 26.03.2020, 15:12
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Водитель обнаружил камеру скорости за автобусной остановкой

Разве так можно?

В конце прошлого года мобильные камеры фотофиксации убирали с дорог на какое-то время. Была информация, что изменится подход к их установке. Прошло время, приборы снова в строю. Но некоторые водители все так же болезненно воспринимают случаи, когда, как им кажется, камеру прячут или маскируют, чтобы их сложнее было увидеть с дороги.

А где камера?

Читатель Евгений рассказал корреспонденту onliner.by, что на днях, 24 марта, обнаружил мобильный прибор контроля скорости на 29-м км трассы М4 (Минск — Могилев), в нескольких километрах от Смиловичей.

— Если ехать в сторону Могилева, то у дороги находится автобусная остановка «Кулики». На противоположной стороне, в направлении Минска, уже давно работает стационарная камера. А в сторону Могилева ничего не было. А тут я еду, вижу знак, предупреждающий о том, что ведется фотоконтроль, — он был, никаких вопросов. Я из интереса стал присматриваться, где же эту камеру установили — не увидел. Уже проехал остановку, в зеркало заднего вида я заметил радар. Оператор поставил его ровненько за остановкой, так, чтобы никак его заранее увидеть было невозможно, — отметил водитель.

Ограничение скорости на данном участке трассы, по словам Евгения, 90 км/ч.

— Меня эта ситуация возмутила. Даже инспекторы уже так не прячутся по кустам. Я остановился, подошел к оператору этого устройства, но там человек непробиваемый: совершенно спокойным тоном говорит, мол, все нормально, если меня что-то не устраивает — я могу позвонить в ГАИ. Хорошо, звоню в ГАИ. Там меня выслушали и ответили, что по таким вопросам мне нужно обращаться в областную Госавтоинспекцию. Ладно, звоню туда уже просто ради интереса. В областной ГАИ мне сообщили, что если знак, предупреждающий о ведении фотоконтроля, установлен, то все в порядке, никаких нарушений нет. Звоните, говорят, в «Безопасные дороги Беларуси». Я и туда позвонил. Оператор, который все выслушал, так же спокойно сообщил, что схема установки одобрена ГАИ и раз знак присутствует, то камера может стоять хоть на остановке, хоть на дереве, хоть под деревом — где угодно.

Евгений подчеркнул, что не выступает против автоматического контроля как такового, но возражает против того, каким образом он иногда ведется.

— Обычно камеру ставят в пяти метрах от остановки. Хорошо, есть знак, вот камера, ведется контроль. Для чего эти радары нужно прятать от водителей? Этого я не понимаю.

Комментарий СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»

Журналист обратился с СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» с просьбой прокомментировать ситуацию.

— 24 марта мобильный датчик контроля скорости был установлен на автодороге М4 (Минск — Могилев), 29-й км, согласно заявке УГАИ УВД Миноблисполкома. Указанное место является участком концентрации дорожно-транспортных происшествий, причиной которых являлось превышение установленной скорости движения.

Контролируемый участок автодороги согласно утвержденной схеме был обозначен дорожными знаками 1.36 «Контроль режима движения» (справа по ходу движения и на разделительной полосе) и дополнительно дорожным знаком 3.24.1 «Ограничение максимальной скорости — 90 км/ч» — для информативности разрешенной скорости на контролируемом участке автодороги.

Мобильный датчик контроля скорости был установлен в соответствии с технической документацией по эксплуатации на прилегающей территории остановочного пункта общественного транспорта (относится к территории общего пользования). При этом посадке и высадке пассажиров мобильный датчик контроля скорости не препятствовал, — сообщили в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Как камеры пропали и как вернулись

Как ранее сообщалось, 16 декабряЛукашенко проводил совещание по вопросам применения мер административной ответственности. И в числе прочего он поднял вопрос о нарушениях, зафиксированных с применением технических средств. «Полагаю, так называемые „письма счастья“ от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля», — сказал он.

Тогда же он говорил о том, что фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона.

С 19 декабря мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси. Позднее начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк пояснял, что камеры фотофиксации все-таки вернут, но изменится подход к их установке. Недавно он сообщил также, что были проанализированы те участки дорог, где существует проблема со скоростезависимыми ДТП:

— Установка там мобильных датчиков эффективна. Кроме того, стационарные камеры, установленные по тому же принципу, оставались работать. Мобильные камеры убрали, чтобы еще раз проанализировать и выстроить новую систему, которая позволит более лояльно и благоприятно для участников движения решать проблемы безопасности. На статистике аварий с тяжкими последствиями их исчезновение не повлияло — такой же уровень, что и в прошлом году за этот период.

Сейчас мы требуем при установке мобильных датчиков устанавливать знаки и более детально подходить к анализу того, для чего они там нужны. Мобильные камеры будут появляться в определенных местах до тех пор, пока мы не реализуем там техническое решение (имеется в виду изменение организации движения в пользу безопасности. — Прим.).


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