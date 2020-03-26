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«Баста»: Власти скрывают правду о количестве заболевших пневмонией

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  • 26.03.2020, 16:01
  • 6,614
«Баста»: Власти скрывают правду о количестве заболевших пневмонией

У врачей берут подписку о неразглашении данных?

Врачам запрещают распространять информацию о пациентах с воспалением легких. Об этом телеграмм-каналу «Баста» написал читатель.

«Работники Борисовской центральной районной больницы подписали бумагу о неразглашении данных по пневмонии. Указание главврача. Боятся паники или указание сверху – не знаю», - сообщает читатель.

Напомним, ранее поступали сообщения, что во многих районных больницах «никаких анализов на коронавирус не берется, всем ставится диагноз «пневмония». При этом в соседних с Беларусью странах ежедневно растет количество зараженных Covid-2019. Например, на 26 марта в Польше выявлено 1085 случаев заболевания новым коронавирусом, 15 человек погибло.


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