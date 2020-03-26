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Народный карантин
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Новая смерть от пневмонии под Могилевом

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  • 26.03.2020, 13:45
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Новая смерть от пневмонии под Могилевом

А власти Беларуси по-прежнему не хотят вводить карантин.

Жители деревни Присно 1, которая находится под Могилевом, мягко говоря, в шоке. Во всех мировых новостях передают о закрытии стран на карантин из-за коронавируса, вызывающего пневмонию, а на днях в их родной деревне от пневмонии умер мужчина, который только что вернулся из Германии.

О смерти 53-летнего мужчины от пневмонии слышали все жители деревни Присно 1. Первыми журналисты «Белсата» встречают немолодую пару: мужчина и женщина занимаются делами на своем участке. Просим у них минуточку внимания.

«Мы узнали о случившемся из интернета. Ничего не знаем. Прочитав новости, пришли к выводу, что нужно взять паузу. Решили переждать пару недель. Жена взяла отпуск и мы сейчас занимаемся исключительно домом. Неизвестно, будут ли какие сообщения от властей, как нам жить дальше. У нас временная пауза».

Журналисты идут в магазин, где четко должны знать все последние новости поселка. Так получилось, что два магазина в Присно-1 находятся с обеих сторон местного кладбища.

«На этом кладбище точно никого не хоронили в последние дни. Этого мужчину, который умер от пневмонии, повезли на кладбище в соседнюю деревню. Мне самой очень интересно, что случилось, но, к сожалению, я ничего не знаю», - сказала продавщица одного из магазинов.

В другом магазине журналистам подсказали больше:

«Да, я знаю этого мужчину. Он вместе с женой часто приезжал к нам в магазин. У него работа была в Германии, он туда постоянно ездил. Теперь по поселку ходят самые разные слухи, но никто ничего точно не знает. Одни говорят, что он умер от коронавируса, а другие говорят, что его убили», - сказала продавщица в другом магазине.

От продавщицы журналисты узнали, где искать дом 53-летнего мужчины. Мол, «самый богатый дом, так что не проедете мимо». Возле «самого богатого дома» журналисты встретили двух членов семьи, которые сказали, что «идут с поминок А.».

«А. прилетел из Германии 18 марта. Его проверяли на коронавирус в аэропорту. Ничего не нашли. Когда ему стало плохо, его в больницу отвез наш сосед. Там на этот вирус его еще раз проверили, а на следующий день скорая приехала и к соседу - сделать тесты на коронавирус», - говорит сосед.

По словам соседа, они с Александром виделись после его возвращения из Германии, сидели за одним столом. Сейчас сосед чувствует себя нормально: кашля нет, температуры нет.

«Может быть и у нас уже этот коронавирус, кто его знает? У нас же молчат обо всем, никто ничего не говорит. Сашу доставили в больницу с пневмонией. А в качестве причины смерти ему указали, что оторвался тромб. Что мы об этом думаем? А вы что думаете? Как это так, человека отвезли в больницу и он там умирает. Мы думаем, что ему не нужно было возвращаться домой, лучше бы он остался в Германии, возможно, сейчас был бы жив », - говорит сосед умершего.

Соседи подтвердили, что А. ездил в Германию по работе. Согласно их словам, похороны прошли в обычном порядке. Никаких людей в масках не было. Соседи подтвердили, что А. действительно кремировали, но не по приказу врачей, а по желанию семьи. Похоронили в другой деревне, так как в Присно не было мест.

У журналистов получилось связаться с сыном А. Но он сказал, что сейчас не готов давать комментарии по поводу смерти своего отца и повесил трубку.


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