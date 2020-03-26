В Шотландии создали общительного робота-врача
- 26.03.2020, 17:22
Он призван помогать пожилым людям.
Специалисты по искусственному интеллекту из Эдинбурга разработали первого в мире робота, который будет одновременно общаться более чем с одним пациентом, пишет «Вокруг света».
Априори этот робот призван помогать пожилым людям, сказал Оливер Лемон, профессор из Университета Хериота-Уатта. Но однажды, вероятно, его можно использовать для борьбы с вирусами, такими, как нынешний коронавирус.
В будущем, утверждает профессор, вполне реальной станет картина, когда вы входите в холл больницы, а вам навстречу выходит робот, который хочет вам помочь.
Стоит заметить, что роботы уже работают в некоторых больницах. Но в основном их задачи ограничиваются перемещением материалов, например, историй болезней.
Что касается нового робота-врача, то он будет работать с несколькими людьми в более сложных ситуациях.
По утверждению профессора Лемона, робот сможет установить, сколько людей находиться в помещении и решить: тревожен ли пациент, ждал ли он долгое время.
Он сможет распознать в беседе нескольких людей их социальные роли: родитель, опекун, доктор, медсестра.
По словам профессора Лемона, разговорчивые роботы полезны для здоровья, так как они уменьшают стресс, смягчают одиночество, улучшают настроение.
Социальные роботы представляет особый интерес для пожилых людей, потому что они очень нуждаются в дружеском общении.
Также эти роботы помогут улучшить отношения между пациентами и больничными специалистами.
Новый проект получил название «Социально значимые роботы в геронтологическом здравоохранении» (SPRING).
Роботизированная революция в здравоохранении и не только
Создание так называемых социально-вспомогательных роботов (SAR) – это первый проект, заявленный Национальным роботариумом.
Здание этого ведущего мирового центра робототехники и искусственного интеллекта должно открыться в кампусе Университета Хериота-Уатта в 2021 году.
Здесь будут проводится самые перспективные исследования в области диалогового ИИ, компьютерного зрения, машинного обучения и взаимодействия человека с роботом, анализа поведения человека и сенсомоторного управления роботом.
Другие ключевые области исследований Национального роботариума – энергетические системы, производство, помощь в быту, сельскохозяйственные технологии, опасные среды.