В Шотландии создали общительного робота-врача 26.03.2020, 17:22

Он призван помогать пожилым людям.

Специалисты по искусственному интеллекту из Эдинбурга разработали первого в мире робота, который будет одновременно общаться более чем с одним пациентом, пишет «Вокруг света».

Априори этот робот призван помогать пожилым людям, сказал Оливер Лемон, профессор из Университета Хериота-Уатта. Но однажды, вероятно, его можно использовать для борьбы с вирусами, такими, как нынешний коронавирус.

В будущем, утверждает профессор, вполне реальной станет картина, когда вы входите в холл больницы, а вам навстречу выходит робот, который хочет вам помочь.

Стоит заметить, что роботы уже работают в некоторых больницах. Но в основном их задачи ограничиваются перемещением материалов, например, историй болезней.

Что касается нового робота-врача, то он будет работать с несколькими людьми в более сложных ситуациях.

По утверждению профессора Лемона, робот сможет установить, сколько людей находиться в помещении и решить: тревожен ли пациент, ждал ли он долгое время.

Он сможет распознать в беседе нескольких людей их социальные роли: родитель, опекун, доктор, медсестра.

По словам профессора Лемона, разговорчивые роботы полезны для здоровья, так как они уменьшают стресс, смягчают одиночество, улучшают настроение.

Социальные роботы представляет особый интерес для пожилых людей, потому что они очень нуждаются в дружеском общении.

Также эти роботы помогут улучшить отношения между пациентами и больничными специалистами.

Новый проект получил название «Социально значимые роботы в геронтологическом здравоохранении» (SPRING).

Роботизированная революция в здравоохранении и не только

Создание так называемых социально-вспомогательных роботов (SAR) – это первый проект, заявленный Национальным роботариумом.

Здание этого ведущего мирового центра робототехники и искусственного интеллекта должно открыться в кампусе Университета Хериота-Уатта в 2021 году.

Здесь будут проводится самые перспективные исследования в области диалогового ИИ, компьютерного зрения, машинного обучения и взаимодействия человека с роботом, анализа поведения человека и сенсомоторного управления роботом.

Другие ключевые области исследований Национального роботариума – энергетические системы, производство, помощь в быту, сельскохозяйственные технологии, опасные среды.