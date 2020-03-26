Бени Ганц избран на пост спикера парламента Израиля 26.03.2020, 20:45

Бени Ганц

В своей первой речи в качестве спикера глава блока «Кахоль Лаван» заявил о победе израильской демократии.

В четверг, 26 марта, Кнессет избрал главу блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца на пост спикера парламента. За его избрание проголосовали 74 парламентария и 17 были против, остальные воздержались от голосования, передает newsru.co.il.

В своей первой речи в качестве спикера Бени Ганц заявил о победе израильской демократии. Глава "Кахоль Лаван" отметил, что ведет переговоры с "Ликудом" о создании правительства национального единства. По его словам, он хочет использовать все возможности для создания такой коалиции. Ганц пояснил, что его решение продиктовано чрезвычайной ситуацией, в которой находится Израиль. "Я обращаюсь к своим политическим союзникам: особые времена требуют особых решений. Только из-за этого я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост спикера Кнессета".

Во время выборов главы парламента у Бени Ганца не было конкурентов. Он был единственным, кто подал свою кандидатуру на пост спикера. Депутат Ахмед Тиби предпринимал попытку выдвинуть себя на пост по телефону, но сделал это слишком поздно.

Фракция "Еш Атид" объявила, что не примет участие в голосовании. Напомним, что депутат Меир Коэн, представляющий эту фракцию, был кандидатом от "Кахоль Лаван" до того момента, пока Бени Ганц не решил сам баллотироваться на эту должность.