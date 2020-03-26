В Италии от коронавируса умерли 39 врачей 4 26.03.2020, 23:02

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Медики в итальянском городе Брешиа

иллюстрационное Фото: EPA/UPG

Число инфицированных медицинских работников также увеличивается.

В Италии от начала эпидемии коронавируса от вызванной им болезни COVID-19 умерли уже 39 врачей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

По состоянию на вечер среды от коронавирус в Италии скончались 33 врача, однако позже стало известно о смерти четырех врачей в Бергамо, врача из города Фоджа и семейного врача из Турина.

Число инфицированных медицинских работников также увеличивается: по последним данным Института высшей медицины, число заражений медиков выросло до 6205 человек.

Это более 9% от общего числа больных коронавирусом в Италии.

Как сообщалось, в течение последних суток в Италии коронавирусом заразились более 6 тысяч человек, общее число заражений сейчас составляет 62 013 . Умерли от коронавируса 8165 человек.