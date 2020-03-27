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Народный карантин
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Вирус, стой, раз-два!

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  • Ирина Халип
  • 27.03.2020, 9:21
  • 10,398
Вирус, стой, раз-два!
Ирина Халип

Хорошая мина при плохой игре – это чиновничий корпоративный вид спорта.

Во время войны героями становятся солдаты. Во время пандемии – врачи и сестры милосердия. В наших краях во время пандемии героями становятся все.

Врачи и медсестры – само собой, но не только потому, что лечат людей, но и потому, что осмеливаются вопреки государственной политике призывать белорусов оставаться дома. А еще – учителя, которые переходят на дистанционное обучение, осваивают онлайн-платформы, ведут уроки в режиме конференций, хотя это гораздо труднее, чем обычное «Сидоров, к доске!». А еще – родители, которые не пускают своих детей в школы и детские сады, хотя отправить ребенка учиться и заниматься своими делами куда проще, чем перекраивать собственный график и увеличивать рабочий день до размера суток. А еще – владельцы детских лагерей, которые отменяют каникулярные программы и терпят убытки. А еще – хозяин кафе, отказавшийся от посетителей и готовящий бесплатные обеды для работников инфекционной больницы. А еще – владелица цветочного магазина, которая сама развозит горшки с геранью своим клиентам, чтобы сидели дома. А еще – добровольцы, которые разносят рецепты по домам хронически больных, чтобы те не ходили в поликлинику. Список можно продолжать до бесконечности.

И все это происходит вопреки чиновникам, которые утверждают, что все прекрасно. Оптимистично и под полным государственным контролем («Вирус, стой, раз-два!»). Поверить в их идиотический оптимизм не могут даже те, кто по старинке смотрит телевизор и не терзает спящий разум сомнениями в официальных цифрах. Но хорошая мина при плохой игре – это чиновничий корпоративный вид спорта. И вот уже министр здравоохранения отвечает на вопросы о коронавирусе в прямом эфире и советует для сохранения здоровья ходить на свидания, причем немногочисленные фейсбучные кисейные барышни умиляются тому, какой у нас министр открытый. И вообще, перешептываются они, он человек честный и докладывает правителю реальные цифры, а тот в ответ приказывает не суетиться под клиентом. Хотя в действительности, что бы там министр ни докладывал вождю, советовать белорусам ходить на свидания во время пандемии – это еще гаже, чем водка с трактором. Потому что советы насчет водки с трактором даются в бреду, а министр здравоохранения пока в ментальной ущербности не замечен. А ущербность нравственная – напротив, обязательное условие для назначения на высокую государственную должность.

И вот наконец 25 марта правительство принимает постановление о мерах по предотвращению завоза и распространения коронавируса. Теперь все иностранцы, прибывающие в Беларусь из стран, где зарегистрирован коронавирус, обязаны находиться в самоизоляции 14 дней, и до истечения этого срока их через границу в обратном направлении не пропустят. На границе каждый приезжающий должен будет заполнить анкету и указать там адрес, по которому он будет находиться. Ну что ж, отлично. Только как они собираются самоизоляцию контролировать – об этом совмин молчит. Потому что никак. Если в стране не объявлена эпидемия, не введены штрафы за выход из дома без уважительной причины, не патрулируют улицы милиционеры, разгоняя и штрафуя несознательных граждан, - это никакие не меры, это паллиатив.

А главное – у нас с Россией нет ни границы, ни пограничных переходов. А на следующей неделе там начинаются «коронавирусные каникулы». Россияне уходят в оплачиваемый отпуск на неделю. Хитроумный мэр Москвы Сергей Собянин на это время закрывает кафе и рестораны, фитнес-клубы и кинотеатры, торговые центры и клубы. Словом, в Москве полностью прекращаются развлечения. Собянин смекнул, что раззадоренные оплачиваемыми каникулами россияне могут рвануть развлекаться в столицу, и сделал ее совершенно бессмысленной для посещений. А самим москвичам куда деваться – тем, кто не хочет сидеть дома и убежден, будто коронавирус придумал Трамп? Но есть такое местечко совсем близко, по соседству, - Беларусью называется. Там, пока вокруг тишина и скука, жизнь бурлит: кино и казино, аквапарки и ночные клубы, кабаки на любой вкус. Да еще и границы нет. Хоть машиной, хоть поездом – никаких тебе пограничников с анкетами. Вот оно, раздолье.

Так что вся эта развеселая ватага рванет сюда. Дорожки давно уже протоптаны – вспомните, какое количество машин с российскими номерами гордо паркуется на газонах в начале мая и января. Через пару дней они здесь будут снова. Похорошеет, однако, Минск при Собянине! И особенно – после.

А ведь варианты есть, и даже не один. Закрыть границу с Россией и сохранить ту самую хорошую мину: мол, у нас коронавируса нет и вообще все под контролем, но если сейчас в Беларусь рванут толпы праздношатающихся россиян, они могут привезти нам и вирус, и чуму. Второй вариант - закрыть, как в Европе, все развлекательные заведения, минимум на следующую неделю, и ежели кого-то все-таки погонит сюда охота к перемене мест – пусть едут и сидят сиднем, потому что пойти некуда. Они и не поедут: без развлечений лучше дома сидеть, дешевле выйдет.

Впрочем, это всего лишь мечты. Все равно чиновники продолжат врать о том, что все под контролем, брать подписки о неразглашении с медицинской номенклатуры, отказывать больным в проведении тестов на коронавирус, списывать смерти на пневмонию и знать, что опровергнуть их никто не сможет: вирус руками не потрогать, он в темноте не светится – совсем как радиация после Чернобыля. А у лгунов только в сказках при вранье растут носы.

Да мы и не в сказке, пусть даже страшной. Мы в новой реальности, в которой можно выжить только вместе – и без вранья.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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