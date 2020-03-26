Белорусские врачи о коронавирусе: Все далеко не так красочно, как сообщают народу 47 26.03.2020, 12:51

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Есть большая вероятность, что наш Минздрав не справится с эпидемией.

Медики - одна из групп риска во время пандемии коронавируса. Журналисты поговорили с белорусскими врачами о том, что сейчас происходит в медицинских учреждениях и нужен ли белорусам карантин, сообщает «Радыё Свабода».

«Большая вероятность, что наше Министерство не справится с этим»

«Все далеко не так красочно, как об этом сообщают народу, - говорит врач одной из минских больниц. - Очень много людей болеют сейчас. Диагностируют и свиной грипп, и сезонный грипп. Умирают люди от пневмонии, и толком никто не может сказать, от какого возбудителя. Берут мазки для анализа на "корону". Как и что будет дальше - никто не знает».

По словам врача, больницы, которые перепрофилировали под «контакты первого и второго уровня», уже забиты.

«Более того, как мне сказали, среди врачей, работающих с "контактами”, уже случаев десять зараженных есть. Часть моих знакомых врачей ждут результатов, так как их госпитализировали как "контакты"».

Девушка рассказывает, что у нее больнице заканчиваются маски, поэтому их шьют из марли сами врачи. Плановую госпитализацию временно отменили - осталась только срочная.

Врач советует белорусам лишний раз посидеть дома, чем ходить по городу, так как «зараза среди людей ходит».

«Это точно. Заболевание в целом растет в геометрической прогрессии. Большая вероятность, что наше Министерство не справится с этим. Сейчас сезон гриппа и ОРВИ. Но, я думаю, и "корона" у нас растет».

Введение карантина врач поддерживает.

«Здесь можно подумать логически. Карантин ввели страны, в которых медицина на порядок выше нашей, возможностей больше, чем у нас. Китай сдержал вспышку у себя только благодаря жестким мерам карантина.

Если вводить карантин, то жесткий. Чтобы действительно сидели дома. Отменить мероприятия и другое. Некоторые врачи и медсестры не водят детей ни в школу, ни в садик. Кто-то, наоборот, не видит проблем - мол, дети же так не болеют».

Фраза Лукашенко о «40-50 граммов в расчете на чистый спирт» стала у медиков поводом для шуток.

«Врачи есть врачи. Шутим, смеемся. Предостережение все равно есть, но работа наша такая. Но выполнять меры стремятся все. В масках больных смотрят, руки обрабатывают. Хотя маску нужно носить больному, но все равно масочный режим для врачей во всем госпитале».

По ее мнению, наибольшая проблема в том, что у белорусов нет доступа ко всей информации о коронавирусе.

«У нас есть маски! Сделаем вид, что они помогают»

Другая собеседница несколько лет работает офтальмолог в одной из минских поликлиник.

«Ко мне приходит много людей всегда - в среднем от 50 до 70 в день. Ко мне редко приходят с ОРВИ, с температурой и со всем, что похоже на симптомы коронавируса, так как их просто не пускают.

Ко мне не приходили люди, у которых потом обнаружили коронавирус, - по крайней мере я надеюсь. Кто ж знает, может со скрытой формой. Скорее всего, да».

Но, говорит она, терапевты в свои выходные дни обходили всех людей, контактировавших с больными коронавирусом на втором уровне.

По словам врача, в поликлинике поток пациентов разделен: для тех, у кого есть симптомы коронавируса, отдельный вход. Для тех, у кого температура, отдельный этаж. Так было всегда, говорит врач, но сейчас выделили еще один этаж, а также закрыли отделение дневного стационара.

«У нас есть маски! Сделаем вид, что они помогают. Есть антисептики. Мы обзваниваем всех, чтобы не приходили на прием без срочной надобности. Но это не про мой прием».

«Пожилые врачи, работающие на пенсии, вовсе не в восторге»

По наблюдениям девушки, людей в поликлинике стало меньше и большая часть носит маски.

«Осведомленность о вирусе чрезвычайно низка. Если спросить, зачем человек пришел в поликлинику в такое время, то тебя, скорее всего, пошлют, - я проверяла. Будут смотреть большими глазами».

Девушка говорит, что все врачи боятся и работают. Если зараженных будет больше, то ходить по домам на вызовы будут все.

«Все специалисты сядут на общий прием, - рассуждает врач. - А с наличием масок и антисептиков в арсенале это не так уж весело. Но я спокойнее отношусь к этому. Пожилые врачи, работающие на пенсии, вовсе не в восторге от того, что происходит. Работа, долг - это все понятно, но защита для нас тоже нужна. Чуть больше маски».

Она добавляет, что поведение белорусских властей успокаивает население, но «лучше была бы умеренная паника».

«Страх породил бы хоть минимальную заботу о себе и своем здоровье. Без адекватных карантинных мер процесс может затянуться и принести очень печальные последствия. Особенно, если есть страны с примерами развития этой эпидемии. Для локализации подобных ситуаций нужно действовать более жестко. Почему не вводят карантин в школах, детских садах - это для меня загадка».