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«Для дезинфекции подойдет боярышник, а водка нет»

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  • 27.03.2020, 9:34
  • 4,603
«Для дезинфекции подойдет боярышник, а водка нет»
Иллюстрационное фото

Как белорусы искали спиртовой антисептик и его заменители в минских аптеках.

- Когда в Беларуси появился первый случай коронавируса, практически каждый, кто заходил в аптеку, спрашивал антисептик, маску или перчатки. Как минимум для того, чтобы подтвердить, что их нет, - рассказала kp.by заведующая коммерческой аптекой в районе площади Победы в Минске. - Сразу продавалось все, сейчас люди подуспокоились. Закупились, наверное.

Теперь, по словам заведующей, антисептики появляются «с периодическим успехом», но их быстро разбирают. На видном месте на витрине стоят гели для рук с ионами серебра - 3 руб. 67 коп. за 60 мл.

Спиртовых антисептиков, как висят в поликлиниках или других общественных местах, в продаже нет. Найти их не получается ни в одной из пяти аптек. Но зато предлагают антибактериальные салфетки и даже универсальный спрей за 8 рублей с копейками, которым можно и руки дезинфицировать, и в больное горло брызгать, и на ранки для заживления. Такие гели тоже помогут, но все-таки они не так эффективны, как спиртовые растворы.

- Им, может, и полы еще мыть можно? - иронизирует мужчина в очереди.

Еще в одной аптеке провизор на вопрос об антисептиках реагирует скептически. Предлагает маленькую баночку с антибактериальным гелем для рук за 5 руб.

- Главное - чтобы руки чистыми были. А чем вы их продезинфицируете - антисептиком или мылом, роли не играет, - говорит провизор.

О том, что антисептик на спирту найти непросто, подтверждают еще в одной аптеке.

- В аптеки антисептик на спирту поступают не на продажу, а для использования, чтобы можно было повесить на входе. До госаптек практически ничего не доходит. Люди стоят на очереди, оставляют номера телефонов, - рассказывает провизор Илья Кропачев. - До этой ситуации в государственных аптеках их всегда можно было найти, в коммерческих - реже. Сейчас, как только появляется антисептик, бутли раскупают практически сразу. Кто-то на предприятие берет, кто-то просто паникует. Раньше их поставляли в спреях (и по 100 мл, и по поллитра, и по литру), всегда были. Хоть и не так часто пользовались спросом. Оптом их продавали на предприятия, кто-то брал для личных целей. Сейчас у нас есть только маленькие спрейчики по 4 мл за 2,5 рубля. Продукция самого крупного производителя в Беларуси «БелАсептика» идет в стационары - в больницы и поликлиники.

КСТАТИ

Для дезинфекции подойдет боярышник, а водка нет

Пока найти антисептик непросто, приходится искать другие варианты.

- С этой задачей справится любое мыло: в нем есть поверхностно-активные вещества, которые разрушают клетки бактерий и оболочки вирусов. Главное - мыть руки дольше 20 секунд, - объясняет Илья Кропачев.

Подойдет для дезинфекции и раствор хлоргексидина, левомицетиновый спирт, салициловая кислота.

- Чтобы не пересушивать кожу, на ночь лучше помазать руки кремом, делать это и в течение дня, - говорит Илья. - Перед этим опустить руки в теплую воду - так защитные крема лучше впитываются. Даже боярышник за неимением другого варианта окажется неплохим антисептиком. Он содержит нормальную дозу спирта, которая поможет при дезинфекции в защите от большинства вирусов. Водка с такой задачей так хорошо не справится, потому что концентрация спирта должна быть не менее 60%.


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