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Ермошина не нашла оснований для переноса выборов президента Беларуси

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  • 27.03.2020, 13:03
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Ермошина не нашла оснований для переноса выборов президента Беларуси
Лидия Ермошина

Президентские выборы должны пройти в Беларуси в этом году.

Основанием для переноса президентских выборов в Беларуси на фоне пандемии коронавируса COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, заявила «РИА Новости» в пятницу глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Беларуси в 2020 году.

Как сообщала ранее «РИА Новости» Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения.

«Только если будет объявлено чрезвычайное положение (в Беларуси – Прим. ред.), это дает основание для переноса выборов, так указано в конституции. Но если будет обстановка (в стране с коронавирусом – Прим. ред.) такая же, как сейчас, то никаких оснований для переноса нет», - сказала Ермошина.

Таким образом она ответила на вопрос, могут ли предстоящие выборы президента быть смещены на более поздние сроки, например, на осень в связи с пандемией коронавируса в мире.

Собеседница агентства обратила внимание, что, согласно белорусскому законодательству, выборы должны быть назначены не позднее чем за три месяца до даты их проведения. «Следовательно, если мы говорим о конце августа, это (назначение – Прим. ред.) будет в конце мая», - пояснила глава Центризбиркома.

Она также обратила внимание, что для этого должна собраться сессия нижней палаты «парламента» республики и принять соответствующее постановление.


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