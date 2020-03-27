Грузия вслед за Испанией отказалась от тестов китайской компании 5 27.03.2020, 17:55

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Страны заявили, что китайские экспресс-тесты имеют низкий процент точности.

Грузия откажется от закупки экспресс-тестов на коронавирус китайской компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology из-за сомнений в их качестве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинское издание Civil.

Такое решение приняло правительство страны после сообщений из Испании о том, что приобретенные ею тесты на COVID-19 оказались ненадежными.

23 марта Министерство здравоохранения Грузии подписало с Shenzhen Bioeasy Biotechnology контракт на закупку 200 тысяч быстрых тестов для диагностики нового коронавируса общей стоимостью 1 182 500 долларов.

Первые 3000 тестов должны были прибыть в страну до конца недели.

"После того как выяснилось, что тесты имеют низкий процент точности, компания сообщила нам об этом и мы отменили контракт из соображений безопасности", - рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Она добавила, что министерство начало поиск альтернативного поставщика. Тесты должны будут пройти контроль качества в Грузии для подтверждения точности и соответствия стандартам безопасности.

По состоянию на 27 марта в Грузии зафиксирован 81 случай заболевания новым коронавирусом. С 20 марта для противодействия пандемии Грузия приостановила международное авиасообщение, а 21 марта ввела чрезвычайное положение.

Напомним, 26 марта испанские органы здравоохранения заявили, что возвращают китайскому производителю приобретенную партию быстрых тестов, поскольку они оказались ненадежными.

Испания приобрела 640 тысяч быстрых тестов. Мадридские больницы, которые начали использовать первую партию, обнаружили, что тесты дали отрицательные результаты у пациентов, которые уже были подтверждены как зараженные коронавирусом.

Испанские микробиологи сообщили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.