Как в Гомеле живет многоэтажный дом, у жительницы которого нашли коронавирус 27.03.2020, 22:27

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Сейчас жильцы 40-квартирного дома — «контакты второго уровня».

Гомельский Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подтвердил второй случай заболевания коронавирусом в регионе. Инфекцию обнаружили у девушки, которая на прошлой неделе вернулась из Франции. Сейчас жильцы 40-квартирного дома — «контакты второго уровня». Как проходит самоизоляция, одна из жительниц дома рассказала «Радыё Свабода».

«Сразу скажу, что мы не подписывали никаких бумаг о неразглашении информации. По крайней мере, я такого не слышала. Нам не грозят штрафами, медики просто настоятельно советовали соблюдать определенные правила», — подчеркнула жительница дома.

По ее словам, события развивались так: 24 марта около 22.00 в подъезде прошла дезинфекция, «приехала бригада в специальной одежде, как говорят — в скафандрах». Медики пояснили, что у одной из жительниц дома подозрение на коронавирус. Около 23.00 к жителям пришли двое: сотрудник милиции и еще один человек в штатском. Они переписали данные жильцов — «сказали, что будут контролировать ситуацию». Наутро у дочери нашей собеседницы начался кашель, мать вызвала врача.

«Мне из поликлиники сообщили, что жители нашего дома — контакты второго уровня, поэтому участковый врач к нам не придет, и медики сами вызвали „скорую“. Дочь с мужем отвезли в инфекционную больницу. Там они были в изолированном боксе. Врачи к ним приходили „в полной амуниции“. У дочери и мужа взяли пробы, они были отрицательные, и сегодня их отпустят домой», — отметила женщина.

Соседи связывались с девушкой, которая из-за коронавируса попала в инфекционную больницу. «Она в изолированном боксе. Ее лечат, передачи ей передают», — добавила жительница дома.

«Что дальше будет — на совести каждого»

Она говорит, что официально их дом на карантин «не посадили», но настоятельно советовали побыть дома, не пускать детей в школы и садики, сообщить о ситуации работодателю.

«Нам советовали не покидать дом без особой необходимости. Если идем в магазин или аптеку, быть в масках. Советовали не ходить в многолюдные места. Детей я не вожу играть на детскую площадку. Мы играем или в лесу, или на пустыре. Советы нам дали, а что дальше будет — на совести каждого из жителей дома», — говорит женщина.

По ее словам, заразившуюся девушку соседи не обвиняют, «ведь такое может с каждым случиться».