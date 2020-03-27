Леонид Светик: Витебские больницы заполнены пациентами, под палаты переоборудуют кабинеты 5 27.03.2020, 23:02

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Требующий введения карантина в Витебске правозащитник получил ответ властей.

12 марта витебский правозащитник Леонид Светик обратился в городской исполнительный комитет с требованием закрыть карантинные объекты, запретить массовые культурные и спортивные мероприятия, провести разъяснительную работу с гражданами и довести до них реальную информацию о ситуации с коронавирусом, передает «Радыё Рацыя».

Однако в ответе за подписью заместителя председателя Витебского горисполкома Виктора Глушина говорится, что все предлагаемые меры «не нужны». Чиновник сообщил, что в городе «усилен режим дезинфекции», проведен «санитарно-карантинный контроль» приезжающих из-за рубежа, отменены все мероприятия с участием иностранных студентов.

Правозащитник разочарован реакцией городских властей. Учебный процесс в витебских школах уже превратился в фикцию: многие родители не разрешают своим детям посещать занятия, а в классе не более половины учеников. Витебские больницы заполнены пациентами. Под палаты переоборудуют кабинеты в поликлиниках, но население убеждают в том, что это последствия пневмонии и «сезонных заболеваний».

«Подробная информация о количестве людей, которые заболели коронавирусом в Витебске, пока не сообщается. Непонимание реальной ситуации порождает слухи и панику», - говорит Леонид Светик.