Белорусский правозащитник требует от властей Витебска ввести карантин 8 13.03.2020, 20:42

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Леонид Светик

Фото: spring96.org

Коронавирус обнаружили у пяти жителей города.

Витебский правозащитник Леонид Светик считает, что городские власти либо не замечают настоящей опасности каронавирусу, либо игнорируют ее, подвергая риску жизнь горожан. Поэтому он обратился с электронным обращением к местным чиновникам через сайт Витебского горисполкома, передает «Радыё Рацыя».

Леонид Светик требует полной открытости информации о санитарной обстановке в Витебске, чтобы слухи, которые ходят по городу, не перерасли в панику:

- Мне кажется, что власти переоценивают свои возможности и недооценивают силу вируса. Вертикаль власти, построенная в Беларуси, похоже, не способна противостоять этому вызову. Одно из моих требований, чтобы они полно, широко, открыто информировали о ситуации, возникшей в Витебске. А в городе уже 5 человек болеют коронавирусом, по официальным данным.

Именно в Витебске были зафиксированы первые случаи болезни - после визита в Милан руководства и работников местных предприятий обувной отрасли. В нескольких школах в отдельных классах был объявлен карантин, для посещений закрыли медицинские учреждения, но этого не достаточно, считает правозащитник.

Он требует не менее чем на три недели ввести карантин во всех учебных заведениях, запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, контролировать состояние здоровья у всех, кто прибывает в город, особенно из зарубежных стран, и в том числе из приграничных территорий Российской Федерации.

Если этих мер будет недостаточно, он предлагает городским властям ввести на территории Витебска режим чрезвычайного положения. Правозащитник убежден, что люди будут благодарны за заботу об их здоровье. И напоминает, что это является обязанностью местных властей по закону «Об охране здоровья», который наделяет местные власти полномочиями принимать безотлагательные меры в подобных случаях - не дожидаясь, пока об этом придет распоряжение из Минска.