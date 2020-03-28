Ворота для коронавируса: «россияне приедут к нам на выходные» 30 28.03.2020, 8:44

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Как белорусские власти распространяют эпидемию COVID-19.

В разгар эпидемии коронавируса Лукашенко выступил перед рабочими завода «Белгипс». Часть выступления диктатора показали на телеканале «Беларусь 1».

«Вот сейчас выходные эти. Куда россияне поедут? Они привыкли к нам больше всего ехать. Конечно, приедут к нам, в гостиницах будут жить, в агроусадьбах. И слава богу, они же приедут с деньгами. Куда им деваться? Мы не должны от них закрываться», - сказал Лукашенко.

Как известно, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, ранее диктатор заявлял, что каждый приезжающий из-за границы проверяется, а 26 марта правительство Беларуси своим постановлением ввело для всех приезжающих в страну 14-дневный карантин. Получается, что на россиян это правило не распространяется и Лукашенко открывает на выходные ворота для коронавируса в Беларуси.