Венесуэльский генерал сдался США

Венесуэльский генерал сдался США2
- 28.03.2020, 10:41
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Он проходит по делу о торговле наркотиками вместе с Николасом Мадуро.
Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в накотерроризме, передает «Голос Америки».
Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией.
Днем ранее США обвинили незаконного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу.
Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином».
По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением.