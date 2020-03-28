Венесуэльский генерал сдался США 2 28.03.2020, 10:41

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Он проходит по делу о торговле наркотиками вместе с Николасом Мадуро.

Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в накотерроризме, передает «Голос Америки».

Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией.

Днем ранее США обвинили незаконного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу.

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином».

По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением.