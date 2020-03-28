Коронавирус: врачи в РФ готовятся к «итальянскому сценарию» 6 Тамара Петренко, newssky.com.ua

28.03.2020, 11:27

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Переживет ли Путин эпидемию?

В Кремле считают, что эпидемии в РФ нет. 25 марта Путин выступил с обращением в связи с коронавирусом, в котором говорил о налогах, всенародном голосовании и прочем, но не о COVID-19. А на следующий день Песков, недавно отгулявший с заразившимся коронавирусом Львом Лещенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах».

В столицу стягивают войска

Мир мог бы порадоваться за Россию, которая стала тихой гаванью в эпицентре пандемии COVID-19, если бы не одно «но» — в Кремле опять врут, как всегда делали это и ранее. Путин успокаивает россиян, а в то время в столицу экстренно стягивают военных и технику. Очевидцы выкладывают в социальные сети десятки фото и видео, в частности, колонну из двух сотен автобусов с военными на Киевском шоссе, которая ехала в сторону Москвы. По полевым дорогам, параллельно главным трассам, едут бронетранспортеры, КАМАЗы и другая военная техника. И даже если допустить, что военные будут следить на улицах за порядком, то зачем им БТР?

В это же время в России проходят беспрецедентные военные учения. В ходе них изолируют условные районы с очагами коронавируса на Урале, в Сибири и Поволжье. Силами военнослужащих Центрального военного округа на территории условно изолированных районов заражения развернуты шесть фильтрационных пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей и в Пермском крае. В этих районах организована охрана, оцепление и проведение карантинных мероприятий, полностью приостановлено движение транспорта, исключен въезд и выезд на территорию условно изолированных районов.

Врачи опасаются «итальянского сценария»

По официальным данным, за последние сутки в РФ количество случаев заражения COVID-19 выросло до 1 036, коронавирус зафиксирован в 58 субъектах федерации. На утро 27 марта выявлено 196 новых случаев, из них 157 – в Москве, три человека умерло. Эти цифры предоставил оперативный штаб, но они далеки от реальности. По закрытым расчетам, в России коронавирусом заболеет 30 млн человек — более четверти населения страны, одновременной госпитализации потребует 3–4 млн, умрет по самым оптимистичным оценкам 0,5–1,5 млн, на пике свыше 50 тыс. ежедневно. Промышленность и экономика в РФ из-за эпидемии, по сути, просто остановятся.

Эксперты заявляют, что сценарий развития ситуации в РФ будет во многом напоминать то, что сейчас уже происходит в Италии и Испании. Но только в РФ формально проживает более 140 млн человек, что больше Испании и Италии вместе взятых, при этом система здравоохранения медицины в России полностью разрушена. Об этом говорят не только в кулуарах, но и вслух, в частности, главный врач больницы №40 Денис Проценко. «С медицинской точки зрения сейчас описано два сценария: азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий, когда это нарастает. Мне как врачу, анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск»,— не побоялся сказать он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, который 24 марта, посетил больницу в Коммунарке.

Главврач заявил, что больница готова принимать пациентов и стать реанимационным центром примерно на 600 коек. Но население Москвы только по официальным данным составляет более 12 млн человек (на самом деле, не менее 15), и количество мест в Коммунарке – капля в море. А ведь речь идет о богатой и сытой Москве, а что тогда говорить о регионах и российской глубинке, где в сфере здравоохранения царит разруха — там будет просто катастрофа. Особенно в тех регионах РФ, которые соседствуют с Китаем, откуда и пришла эпидемия: Забайкальский край, Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Еврейский автономный округ. Кстати, о катастрофе проговорился и Собянин, докладывая Путину: «Не все регионы понимают [ситуацию]. <…> Дело в том, что объем тестирований очень низкий, и реальной картины и в мире никто не знает». О том, что именно этот подход реалистичен, свидетельствует и вспышка эпидемии атипичной пневмонии в оккупированном Крыму, куда инфекцию завезли москвичи.

В России могут начаться бунты

Эпидемия в РФ набирает обороты, но власть ничего не делает, чтобы спасти людей. Наоборот, со стороны это выглядит так, словно россиян бросают один на один с коронавирусом, преследуя другие цели. Путин знает, что в зоне риска находятся пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, на которых в федеральном бюджете после нефтяного шока и поражения в газовой войне просто нет денег. Вместо того, чтобы тратиться на них, сначала на лечение, а потом на пенсии и социальную поддержку, обнуленец решил просто наблюдать, как они умирают. В такой ситуации народные бунты — дело времени, поэтому Кремль стягивает войска и проводит военные учения, чтобы военные могли защитить Путина, пожизненного правителя России, от россиян.

Но придет ли армия (в которой вот-вот начнет свирепствовать вирус) на помощь — большой вопрос. В кулуарах вовсю ходят слухи о том, что элиты недовольны решениями Путина и присматривают преемника. Платить за грандиозные ошибки «собирателя земель русских» приходится не только полуголодным россиянам, но и большому бизнесу, не успевшему вывезти оборотные средства в цивилизованные юрисдикции. Ошибок много, из самых ярких лишь вспомним, как Путин аннексировал Крым и развязал военный конфликт на Донбассе, чтобы поднять свой летящий в бездну рейтинг, а российские олигархи пострадали от санкций Запада и контрсанкций РФ. Он устроил демарш на переговорах ОПЕК, и нефтяная промышленность РФ ушла в глубокий минус, потянув за собой всю экономику страны. Количество недовольных растет, а с ним и вероятность переворота.

Так переживет ли Путин эпидемию?

Тамара Петренко, newssky.com.ua