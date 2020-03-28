«Система выявления больных COVID-19 на уровне поликлиник в Беларуси провалена» 1 Владимир Ковалкин

28.03.2020, 13:52

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Мнение, основанное на личном опыте.

На 27 марта в Беларуси зафиксировано 94 случая коронавируса. Замминистра Елена Богдан говорит, что Беларусь сегодня держится цифры до ста зараженных «за счет противоэпидемических мероприятий». Я считаю, что эти цифры, мягко говоря, не соответствуют реальной картине и попробую объяснить почему на личном примере.

9-го марта я ехал поездом Брест-Минск вместе со студентами БНТУ, которые возвращались из «карантина» на учебу к 10-му марта (среди них в феврале нашли нулевого пациента и отравили по домам). В вагоне была пара студентов с кашлем и соплями, которые щедро раздавали этот аэрозоль на битком набитый вагон в 100 человек. Симптомы легкой простуды у меня появились 24 марта ровно на 15 день после совместной поездки со студентами.

Я не знаю есть ли у меня COVID-19, как меня осматривали я описал постом ниже. Но я точно знаю, что каждый в том вагоне получил хорошую дозу аэрозоля от кашляющих. Их точно больше, чем официальных случаев заражения. После поездки они ходили на учебу, встречались с друзьями, посещали мероприятия.

На официальном уровне в Беларуси пандемии по-прежнему нет, продолжается учеба в школах и университетах, массовые мероприятия не запрещены. Только врачи через медиа и блогеров просят не добавлять им работы и оставаться дома.

Что я думаю по поводу всего этого: (1) все условия для пандемии как в Италии и Испании в Беларуси есть, (2) система госуправления и здравоохранения нас не спасут, спасут социальная изоляция и отдельные добросовестные врачи, (3) система выявления больных на уровне поликлиник провалена, что там на уровне скорая-больница не хотелось бы узнать.

Владимир Ковалкин, «Фейсбук»