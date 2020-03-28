«С трудом мог дышать»: лидер «Ювентуса» рассказал о своих симптомах коронавируса 28.03.2020, 16:01

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Весь итальянский футбол остановлен из-за пандемии.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о том, как чувствовал себя в острой фазе болезни после заражения коронавирусом. Аргентинца цитирует Football Italia (перевод — unian.net):

"У меня сразу появились серьезные симптомы, но сейчас многое позади и дела идут на поправку. Теперь я могу больше двигаться, совершать прогулки и пытаться тренироваться. Я с трудом мог дышать, а пять минут какой-либо деятельности полностью лишали меня сил. У меня сильно болели мышцы по всему телу. К счастью, мы с моей девушкой Орианой теперь чувствуем себя гораздо лучше", - заявил Дибала.

Напомним, "Ювентус" находится на карантине, а весь итальянский футбол остановлен из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из мировых эпицентров по распространению COVID-19.