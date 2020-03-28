The Economist: Китай возвращается к работе, но не к нормальной жизни 1 28.03.2020, 18:10

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Китайские чиновники пытаются восстановить экономический рост благодаря манипуляциям со статистическими данными.

В хорошие времена работа Гу Чанши заключалась в том, чтобы убедить компании инвестировать в Линганг, зону свободной торговли расположенной на краю Шанхая, примыкающую к Тихому океану, пишет The Economist (перевод — zn.ua).

Но в течение последних двух месяцев, когда Китай боролся с COVID-19, его работа заключалась в обеспечении базового выживания, как физического, так и корпоративного. Сначала его агентство реквизировало две гостиницы, чтобы изолировать всех, кто приезжает в Линганг из зараженных вирусом регионов. Затем он начал предлагать условные денежные гранты находящимся там в изоляции компаниям. "Не существует фиксированного ограничения на субсидии", - говорит он, широко раскинув руки.

В то время, когда Китай ввел меры по самоизоляции, экономисты считали, что траектория экономического роста Поднебесной будет V-образной. Сначала будет резкое замедление, но как только ситуация с вирусом будет взята под контроль, начнется быстрое восстановление, как это произошло после китайской вспышкой атипичной пневмонии SARS в 2003 году. Экономисты были правы касательно замедления. Сотни миллионов людей оставались в изоляции несколько недель подряд. Заводы, офисы, рестораны и магазины были закрыты, и теперь тоже происходит по всему миру. Большинство аналитиков считают, что экономика Китая в первые три месяца 2020 года сократилась примерно на 10%. Согласно официальным данным, последний раз такой экономический спад в Китае наблюдался более четырех десятилетий назад, в конце культурной революции.

Прогноз касательно быстрого и сильного восстановления экономики более спорный. В связи с тем, что сейчас практически не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, правительство пытается восстановить нормальную жизнь. С конца февраля, на четырех отдельных заседаниях правящего Политбюро лидеры Поднебесной заявили, что хотят перезапустить экономику. Но сделать это далеко не так просто, когда пандемия все еще бушует в других регионах.

Оживление роста предполагает увеличение как спроса, так и предложения. Чиновники, обученные марксистской теории, которая делает упор на производстве, а не на потреблении, естественно, сначала обратили свое внимание на производство товаров. Основной проблемой была нехватка рабочих, многие из которых отправились в свои родные города на весенние праздники незадолго до карантина и до сих пор еще не вернулись. Но у производственных центров, расположенных вдоль побережья, есть заказные поезда и автобусы, чтобы доставить рабочих назад.

Чиновники хвастаются, что все снова почти нормально. Полностью возобновили работу 98% всех компаний, сообщает регулирующий орган фондового рынка. По данным комиссии по планированию, в стране также реализуется 89% крупных инвестиционных проектов, от расширения аэропортов до прокладки газопроводов. "Работа китайских фабрик в полном разгаре", - объявило государственное информационное агентство "Синьхуа" (Xinhua – ред.) от 21 марта.

Однако, реальная картина вещей отличается от той, которую показывает китайское информагентство. Когда любая мера становится официальной целью, она подвержена искажениям - явлению, известному как "закон Гудхарта". Что было наглядно продемонстрировано в Китае за эти годы. В этом случае одержимость "показателем возобновления работы" вызвала волнение. Некоторые чиновники низшего звена говорят фирмам приукрашивать их показатели восстановления, сообщает киатйский журнал Хайшин (Caixin – ред.). Чтобы предотвратить такую хитрость, центральные власти начали проверять данные об электроэнергии. Какой логичный следующий шаг? Некоторым компаниям было сказано потреблять больше энергии и включать неработающее оборудование.

Меры, направленные на предотвращение очередного всплеска COVID-19, добавились к присущим сложностям в производственном секторе Китая. Немецкий менеджер завода по производству оптических проводов в провинции Цзянсу (Jiangsu – ред.) разделил своих работников на десять отдельных подразделений, чтобы минимизировать риск перекрестного инфицирования. Подразделения держатся отдельно друг от друга на фабрике, в столовой и общежитиях. Такие меры необходимы, но обременительны, говорит он. Фирмы также опасаются посылать персонал в другие регионы страны, потому что в некоторых местах все еще сохраняется 14-дневный карантин для посторонних лиц. Путешествие между городами, будь то на самолете, поезде или автомобиле, составляет менее половины своего нормального уровня. Видеозвонки помогают только тогда, когда нужно починить потрескавшуюся печь.

Тем не менее, со стороны предложения на рынках, общая картина обнадеживает. Крупные компании сообщают, что они полностью работают. Foxconn, которая производит большинство iPhone от Apple в Китае, заявила, что к концу марта возобновит нормальное производство. Даже многие небольшие компании находятся в хорошей форме. Шон Се, генеральный менеджер немецкой компании по автоматизации Lenze в Китае, говорит, что все двести шестьдесят ее сотрудников вернулись на завод в Шанхае 20-го марта, за исключением пары, которая все еще застряла в Ухане, центре вспышки COVID-19 (Ухань планирует снять изоляцию 8 апреля).

Реанимировать спрос оказывается более трудной задачей. Это связано с двумя вещами, с которыми правительству сложнее справиться: глобальный рост и беспокойство населения по поводу этой болезни. Чиновники надеялись, что фабрики, когда они будут введены в эксплуатацию, смогут воспользоваться высоким спросом за рубежом. Непрекращающийся марш вируса по всему миру положил этому конец. "Все колеса начали вращаться очень быстро, но заказов нет, - говорит руководитель отдела химической промышленности, который наблюдает за заводом в городе Вуши "Wuxi – ред.".

Китай может найти утешение в том, что он меньше полагается на экспорт, чем во время мирового финансового кризиса 2007–2009 годов. Однако, внутреннее потребление сейчас имеет гораздо большее значение для экономики, чем когда-либо был экспорт, и оно значительно сократилось. Неудивительно, что розничные продажи резко упали, когда почти все были дома. Люди теперь могут двигаться более свободно, но многие по-прежнему избегают больших скоплений людей. Магазины и рестораны остаются тихими местами. COVID-19 сократил доходы людей, поэтому, похоже, немногие готовы тратить деньги на дорогие товары. Очереди за пределами магазинов Apple - открытые в Китае, но закрытые везде - обманчивы. Apple строго ограничивает количество клиентов, чтобы обеспечить безопасное расстояние между ними.

Хорошим показателем состояния потребления в Китае является движение городского транспорта. Некоторые, таким образом, приветствуют возвращение пробок: заторы достигли около 90% своего нормального уровня. Но, при ближайшем рассмотрении это менее утешительно. Некоторые люди, которые раньше ездили на метро на работу, вместо этого используют автомобили, чтобы ограничить контакты с другими. Количество пассажиров в метро снизилось примерно на две трети в больших городах. Необычно, что в выходные дни нет дорожных пробок. По словам одного из руководителей туристической компании в Китае, Показатели заполняемости международной гостиничной сети высшей категории указан одной цифрой. Бао Вэньцзюнь, владелец ресторана в Шанхае, где продают дешевую и вкусную лапшу, говорит, что его доходы сократились почти на три четверти.

Чтобы потребление восстановилось, люди должны чувствовать себя уверенно. Но сейчас никто не имеет этой уверенности. В большинстве провинций уровень чрезвычайного положения снизился. Даже Хубэй, наиболее пострадавший, начал позволять людям (кроме жителей столицы Ухань) путешествовать в другие места. Но, все равно беспокойство предостаточно. За исключением нескольких отдаленных регионов, школы находятся на втором месяце карантина. Только около 500 из 11 000 кинотеатров страны были вновь открыты. Правительство ужесточило пограничный контроль, потому что многие путешественники – пятьсот сорок один, по последним подсчетам – показали положительный результат на вирус после прибытия из-за границы.

В прошлом Китай часто спешил с мерами стимулирования, чтобы противостоять замедлению экономического роста. Увеличение расходов в связи с глобальным финансовым кризисом имело решающее значение для восстановления мировой экономики. На этот раз Китай был нехарактерно сдержан. Великобритания обязалась предоставлять кредиты фирмам на сумму 15% ВВП, а Америка работает над пакетом поддержки на сумму почти 10% своего валового продукта. Но фискальные меры Китая - в основном снижение налогов и сборов - до сих пор составляют чуть более 1% от ВВП. В то время как Америка снизила свои процентные ставки до нуля, Китай едва урезал свои собственные.

Чем объясняется бережливость в действиях? Одна из причин заключается в том, что Китаю нет необходимости копировать действия некоторых других стран. Возьмите авиалинии. Американская программа предусматривает помощь в размере 58 миллиардов долларов. Великобритания может приобрести прямые доли в своих авиакомпаниях. А в Китае, правительство уже владеет крупнейшими авиакомпаниями страны. На долю государственных предприятий приходится около трех четвертей корпоративного долга в Китае. И правительство не должно разъяснять, что оно стоит за ними. Инвесторы и так знают это. В то время, как цены на корпоративные облигации на Западе резко упали, что отражает обеспокоенность по поводу платежеспособности фирм, в Китае они медленно поползли в нисходящем направлении. Мистер Гу отмечает, что в лингангской зоне свободной торговли официальные субсидии в основном направлены на частные предприятия, которым труднее получать кредиты, чем государственным фирмам.

Для чиновников наиболее тревожной тенденцией является резкий рост безработицы. Уровень безработицы в городах подскочил почти на полный процентный пункт до 6,2% в феврале, самый высокий за всю историю наблюдений. И этот показатель не охватывает десятки миллионов мигрантов, которые все еще находятся в своих родных городах, ожидая оживления экономики, прежде чем вернуться на работу. Так что правительство осторожно и 20 марта оно обязалось увеличить финансовую поддержку безработных.