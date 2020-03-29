В Мурманской области РФ на две недели закрыли города Кировск и Апатиты 29.03.2020, 13:30

Решение принято на уровне губернатора.

В Мурманской области на две недели будет ограничен въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такое решение принял губернатор Андрей Чибис, сообщает оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области. Об этом информирует "Мурманский Вестник". Будет ли введен карантин, не сообщается.

Ограничения связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе.

Кроме того, в Апатитах подтвержден случай заболевания COVID-19. Пациент контактировал с мужчиной, вернувшимся с Кубы и грубо нарушившим режим самоизоляции.

По последним данным на субботу, 28 марта, в России 1264 зараженных. В 62 регионах России за сутки подтвердились 228 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в стране составляет 1264, 49 из них выздоровели и семеро умерли.

В субботу стало известно о смерти 57-летнего пациента с коронавирусом в Оренбурге. Накануне врачи рассказали, что у него развилась пневмония. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это шестой случай смерти пациента с коронавирусом в России и первый случай за пределами Москвы.

В тот же день первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Больной скончался в Боткинской больнице. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, его цитирует "Интерфакс". Это вторая смерть в России за пределами Москвы.