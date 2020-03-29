Хватит жить в параллельной реальности! 10 Вячеслав Бортник

29.03.2020, 16:05

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Вячеслав Бортник

COVID-19 - это не грипп.

Долго думал, прежде чем написать. Последнее, что приходится слышать от людей, которых я лично знаю, меня доводит до белого каления. Приведу несколько примеров:

"У старшей сестры, которая в Минске, пневмония. В больнице предложили сделать анализ на коронавирус. Согласилась. Результаты ее и еще нескольких десятков человек потеряли".

"Сначала мне три дня назад написал друг из Минска о том, что его двоюродная сестра свалилась с воспалением легких, и он экстренно отвозил ее в больницу. Ее положили, но оказалось, что в отделении мест уже практически не было, и все они были заняты людьми с воспалением легких. Вчера друг позвонил из Витебска и рассказал о близком нам человеке, который ездил вчера на такси по витебским больницам, чтобы найти ту, где ее примут. Как вы понимаете, разговор все о том же воспалении легких".

Ну а те, кто пока не столкнулись, продолжают жить обыденной жизнью: водят детей в школы и детские сады, ходят в кино и тренажёрные залы. Местные газеты в родном Гомеле взахлёб сообщают о том, как много людей участвует в сезонных ярмарках, уличных музыкальных фестивалях и прочих культмассовых мероприятиях. Читаю о том, как в Минске с нетерпением ожидают открытия сезона в парках аттракционов.

У меня такое ощущение, что Беларусь живёт в параллельной реальности. Даже, казалось бы, образованные люди выдают такое... Вот, что пишет мой друг-биолог из Гомеля:

"По законам эпидемиологии, пока хотя бы 50% выборки не переболеет, волна не спадёт. Всё равно мы все рано или поздно переболеем короной". Или вот ещё: "От короны люди умирают не чаще, чем от гриппа". И такое отношение сплошь и рядом.

Я понимаю, что в условиях цензуры сложно найти достоверную информацию о чем бы то ни было. Лично я, прежде всего, доверяю специалистам, которые сталкиваются с проблемой повседневно, рискуя жизнью.

Эти строки я пишу из Вашингтона, города с населением примерно 700 тысяч. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 304 случая заражения коронавирусом и 4 летальных исхода. В США на 28 марта насчитывалось более 113 тысяч инфицированных и 1,895 смертей от COVID-19. И это при том, что мы ещё далеки от пика эпидемии.

Надеюсь, простое и доступное объяснение знакомого моих друзей, практикующего врача из больницы в Сиракузах в штате Нью-Йорк, поможет вам разобраться в проблеме COVID-19, как помогло мне.

COVID-19 - это не грипп. И даже близко. И вот почему:

1. COVID-19 - это отдельный вид. Он не более похож на грипп, чем вы на бегемота. Разные виды и всё тут!

2. COVID-19 - это воздушный вирус. Это значит, что крошечные капельки могут находиться в воздухе в течение целых 2 часов. Таким образом, если человек кашлянул в магазине 1,5 часа назад, сам он уже может быть дома, а его вирусное облако все еще висит там, ожидая, когда вы пройдете мимо и сделаете вдох. При гриппе же кто-то должен чихать прямо на вас, чтобы заразить. COVID-19 гораздо более заразен.

3. COVID-19 более вирулентен. Фактор вирулентности - это показатель того, насколько вирус болезнетворен. Например, грипп похож на пиво. Требуется много, чтобы напиться. COVID-19 больше похож на текилу - достаточно малого для опьянения. Вам нужно высосать много частиц гриппа, чтобы действительно заразиться; с COVID-19 даже нескольких частиц достаточно, чтобы заразить вас.

4. У COVID-19 более длительная инкубация, чем у гриппа. Гриппом вы обычно заболеваете в течение первых 1-2 дней. И это неплохо, потому вы остаетесь дома, будучи заразными. COVID-19 5-9 дней может вообще никак не проявляться. В течение этого времени вы можете чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы отправиться в кино, тренажерный зал или в ночной клуб и при этом заразить всех, с кем столкнётесь.

5. COVID-19 имеет более длительную продолжительность болезни, чем грипп. С COVID-19 у вас может быть 5-9 дней бессимптомной заразности. Потом это переходит примерно в неделю кашля и общего адского состояния, но все еще терпимого. Неделя 2 - это когда люди перестают дышать и их подключают к вентилятору. Многие остаются на вентиляции до 15 дней. Таким образом, 5 дней инкубации + 7 дней болезненного состояния + 15 дней на аппарате ИВЛ - это 27 дней болезни, во время которой вы распространяете вирусы (при условии, что вы не умрете от сильного удушья и коллапса всего организма от сильнейшей инфекции где-то на последней неделе). В среднем инкубация гриппа составляет 1-2 дня, а продолжительность болезни - 7 дней, т.е. всего 9 инфекционных дней.

6. COVID-19 более смертоносен. Намного более смертоносен. Смертность от гриппа составляет около 0,2%, то есть 2 из каждой тысячи людей, заболевших гриппом, умрут. Напротив, уровень смертности от COVID-19, как сообщается, составляет 2%, поэтому он в 10 раз более смертоносен. Больше всего беспокоит то, что 2% на самом деле неверно, потому что COVID-19 не убивает детей, так что это искажает среднее значение. При COVID-19 возраст является основным фактором выживания. Если не включать людей младше 30-и, смертность в среднем составит 4,5%. 9 из каждых 200 человек, которые заразятся коронавирусом, умрут от него. Наберётся среди ваших знакомых 200 взрослых? Как вы думаете, потерять 9 из них не будет для вас иметь большого значения? Поскольку с возрастом смертность возрастает, поэтому, если мы поместим 100 бабушек в комнату с COVID-19, только 85 из них выживут. Вот и делайте выводы.

Дорогие соотечественники, будьте осторожны! Берегите себя и свои семьи, а людей пожилого возраста в особенности.

Вячеслав Бортник, специально для Charter97.org