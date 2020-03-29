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Создан мультфильм «Оставайся дома, супергерой!», который объясняет детям ситуацию с COVID-19

  • 29.03.2020, 17:07
Создан мультфильм «Оставайся дома, супергерой!», который объясняет детям ситуацию с COVID-19

Важно донести детям простыми словами, что происходит в мире.

На канале Youtube появился созданный международной командой анимационный фильм "Останься дома, супергерой!" по сценарию британского автора Софии Марш, который простыми словами объясняет детям, что происходит. Доступны версии уже на семи языках, пишет delfi.lv.

Посмотрите историю обычного мальчика Вильяма, который получил шанс стать супергероем, и обсудите это со своими детьми, призывает координатор проекта Mydadreads Кристапс Кулпе. Он предлагает обсудить с детьми такие вопросы:

- Как звали главного героя?

- Что обсуждалось в новостях?

- Какие изменения произошли в распорядке дня мальчика и его семьи?

- Как чувствовал себя мальчик?

- Что мама объяснила ему?

- Кем стал мальчик?

- Что нужно использовать мальчику, чтобы решить большую проблему?

- Какие забавные вещи придумал мальчик, чтобы остаться дома?


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