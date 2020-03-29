В Украине глава Минздрава и Минфина подали в отставку

В Украине глава Минздрава и Минфина подали в отставку4
- 29.03.2020, 21:37
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Они поработали на своих должностях всего месяц.
В Украине глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку, сообщает депутат Ирина Геращенко, пишет nv.ua.
"Второе правительство Владимира Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса", - написала Геращенко у себя на Facebook.
Она также сообщила, что на совещании руководства Верховной Рады проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.