В Татарстане высказали против «русского народа» в Конституции РФ 3.03.2020, 15:34

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Муфтий республики прокомментировал поправку о «государствообразующем народе».

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил 3 марта, что он считает неправильным внесение в Конституцию РФ поправки, которая вводит понятие «государствообразующий народ», сообщает «Настоящее время». Поправка, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, звучит следующим образом:

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа. Также [говорится] о русском народе как государствообразующем народе, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ».

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной единственной нации», – приводит слова Самигуллина пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана.

«Да, определенно, титульной нацией России являются русские – самый

многочисленный народ в нашей стране. Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы, – заметил он. – Мы – россияне. И все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства», – заявил Самигуллин.

В Татарстане, по данным переписи 2010 года, более 53% населения составляют татары, при этом в десяти районах численность татар превышает 80-90% населения. Многие из них до сих пор считают день взятия Казани русским царем Иваном Грозным в 1552 году днем национальной трагедии и подчеркивают, что эта битва положила конец существованию Казанского ханства как самостоятельного государства. Татарские националисты ежегодно отмечают день 13 октября как день памяти и сравнивают с Холокостом войну, которую Грозный вел против Казанского ханства.