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Венгрия не будет повышать стоимость «шенгена» для белорусов

  • 3.03.2020, 18:14
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Венгрия не будет повышать стоимость «шенгена» для белорусов

Однако не понятно, сколько денег будет брать посольство за визу.

Посольство Венгрии в Минске не будет повышать сбор за шенгенские визы, предусмотренный новой редакцией Визового кодекса Евросоюза, до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС. Об этом во время визита в Минск заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет tut.by.

— Мы считаем, что процесс соглашения об упрощении визового режима, который был подписан между Беларусью и Европейским союзом, был достаточно медленным, — сказал глава венгерской дипломатии. — Мы просим, чтобы органы Евросоюза до июня ратифицировали и приняли упрощение визового режима. Мы также считаем неправильным, что в этот переходный период граждане Беларуси должны платить больше за визы в Евросоюз. Поэтому при выдаче шенгенских виз в венгерском посольстве будут учитывать этот вопрос.

Сийярто не конкретизировал, будет ли венгерское посольство в этот период взимать визовый сбор в размере 60 евро, как это было до вступления в силу нового Визового кодекса ЕС, или 35 евро, что предусмотрено соглашением об упрощении визового режима.

Напомним, соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии Беларусь и ЕС подписали 8 января. Документы должны пройти процедуру ратификации в Национальном собрании Беларуси и Европейском парламенте. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур. После этого «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро.

Но пока, с 2 февраля, действует новая редакция Визового кодекса ЕС, по которой сейчас виза стоит 80 евро.


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