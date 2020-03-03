Что было в черновике «Мужицкой правды», который не дошел до печати? 3.03.2020, 21:18

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Каким образом в Российской империи внезапно появилась газета по-белорусски?

За несколько месяцев до начала антироссийского восстания 1863 года российские власти обнаружили в Беларуси новый нелегальный печатный орган под названием «Мужицкая правда». Тревогу имперской администрации вызывал не столько антицарское и антироссийское содержание, как так называемый «мужицкий» язык газеты.

Опасность агитации по-белорусски среди белорусских крестьян быстро оценили в Петербурге. Уже в конце лета 1862 года в Гродно к губернатору пришел приказ – немедленно выявить и устранить.

Каким образом в Российской империи, где белорусы не признаются народом, а их язык запрещен, вдруг внезапно появилась газета по-белорусски? Уже за одно это ее издателям грозила по меньшей мере каторга от российских оккупантов.

«Мужицкая правда» выходила нерегулярно и недолго – около года. За это время напечатали всего семь номеров. И по сей день ведутся споры: что это было – газета, прокламация, листовка? Кто автор или их было несколько? К чему на самом деле призывало издание? Ее белорусский язык – признание существования народа или тактический ход хитрых поляков, чтобы привлечь крестьянский люд к восстанию?

Оказалось, что не все архивные материалы, касающиеся «Мужицкой правды», обнаружены и обработаны. Еще возможны открытия, даже сенсационные. Не изучен до конца черновик шестого номера, найденный в далеком уже 1989 году. И в нем – совсем другие тексты, чем те, что дошли до читателя в опубликованном варианте.

Обо всем этом в очередном выпуске «Загадок белорусской истории» на «Белсате» рассказывает доктор исторических наук Александр Смоленчук.