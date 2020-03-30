Почему Лукашенко играет в «белорусскую рулетку» с коронавирусом 4 Александр Старикевич, «Салідарнасць»

30.03.2020, 9:59

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Хватит ли белорусам врачей и аппаратов ИВЛ, когда случится вспышка COVID-19?

В Нью-Йорке на улицах появились мобильные морги. В Лондоне выставочный центр превращают в полевой госпиталь. В Москве объявлен всеобщий режим самоизоляции. В Минске Лукашенко устраивает хоккейный матч, на котором присутствует немалое количество зрителей.

Правитель Беларуси и цивилизованный мир словно поменялись ролями: в то время, когда другие реагируют «жэстачайшэ», руководитель нашей страны проявляет невиданный «либерализм». Почему?

Полторы недели назад «Салідарнасць» писала: «Складывается впечатление, что положение сейчас настолько хрупкое, что власти, не имея запаса прочности, просто опасаются совершать резкие телодвижения… Карантинные меры сами по себе способны обрушить зыбкую стабильность».

На днях первое правитель подтвердил этот вывод, объяснив во время визита на «Белгипс», что карантин Беларуси просто не по карману: «Мы не можем себе это позволить. У нас нет станка, трубы. И мы не такие богатые, как Германия».

В общем, поскольку ни нефти, ни долларов у Беларуси в необходимом количестве нет, останавливать экономику нельзя. Поэтому теперь вся надежда на то, что нас пронесет, и коронавирус обойдет страну стороной (отдельные случаи не в счет). И вот тогда мы всем покажем.

Поэтому надо сегодня шевелиться, чтобы, когда этот коронавирус закончится, пока другие будут раскручивать свои заводы, а мы – в рабочем состоянии.

Так что, все дело в экономике. Именно она сегодня определяет тактику поведения властей относительно коронавируса.

Но неужели остальная Европа глупее нас? Почему она идет на колоссальные убытки, вводя карантин разной степени жесткости?

На мой взгляд, дело в том, что в странах Евросоюза политики так или иначе зависят от избирателей. Поэтому, когда речь идет о рисках на уровне «жизнь/смерть», главы государств и правительств считают, что «лучше перебдеть, чем недобдеть».

И без того авантюрная тактика белорусских властей усугубляется специфической коммуникацией, настраивающей население на благодушный лад. Профилактика коронавируса на уровне первого лица сведена к рецептам по большей части анекдотическим.

При этом нельзя сказать, что Лукашенко вообще не понимает опасность COVID-19. Его оговорка «выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем» свидетельствует, что правитель Беларуси допускает разные сценарии развития событий.

Опять же система здравоохранения в последние недели активно готовится к наступлению эпидемии. Но пока одна рука предпринимает превентивные меры, вторая делает все, чтобы больных было как можно больше. Что мешало, к примеру, остановить спортивные мероприятия, чтобы избежать дополнительных поводов для скопления людей? Прекращение чемпионата Беларуси по футболу тоже страшно ударило бы по экономике?

По сути, Лукашенко играет в «белорусскую рулетку»: выстрелит – не выстрелит. Причем револьвер приставлен не к его виску. Правитель, конечно, относится к категории 65+, но медики постоянно мониторят текущее состояние, а в крайнем случае аппарат искусственной вентиляции легких тоже найдется.

Хватит ли врачей и аппаратов ИВЛ остальным белорусам, если чуда не произойдет, и вспышка COVID-19 в Беларуси все-таки случится?

Александр Старикевич, «Салідарнасць»