Молчание белорусского Минздрава затянулось

Молчание белорусского Минздрава затянулось16
- 30.03.2020, 11:56
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Министерство молчит уже более 72 часов.
Тем временем Министерство здравоохранения страны молчит о количестве зараженных коронавирусом с пятницы, 27 марта.
Особенно странными выглядят действия белорусского Минздрава на фоне абсолютной открытости и ежедневном информировании своих граждан правительствами стран Запада.
Напомним, после призыва лидеров белорусской оппозиции и гражданского общества в Беларуси начался Народный карантин. Белорусы решили не ждать указаний сверху и позаботиться о здоровье своих близких и родных.