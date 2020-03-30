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Народный карантин
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Молчание белорусского Минздрава затянулось

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  • 30.03.2020, 11:56
  • 3,840
Молчание белорусского Минздрава затянулось
Фото: ТАСС

Министерство молчит уже более 72 часов.

Тем временем Министерство здравоохранения страны молчит о количестве зараженных коронавирусом с пятницы, 27 марта.

Особенно странными выглядят действия белорусского Минздрава на фоне абсолютной открытости и ежедневном информировании своих граждан правительствами стран Запада.

Напомним, после призыва лидеров белорусской оппозиции и гражданского общества в Беларуси начался Народный карантин. Белорусы решили не ждать указаний сверху и позаботиться о здоровье своих близких и родных.


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