Стоимость российской нефти опустилась до минимума 1999 года 9 30.03.2020, 14:12

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Баррель Urals стоит $16,2.

Удешевление североморского эталона нефти Brent привело к тому, что стоимость российской смеси Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в минувшую пятницу снизилась в абсолютном исчислении до 16,2 доллара за баррель (порт Роттердам), что стало наименьшим уровнем с июня 1999 года. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.

Цена на морские партии Urals вновь снизилась на фоне информации об увеличении отгрузок сорта из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта, до 2,11 млн барраллей в сутки. (8,78 млн тонн). Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+. Фактические отгрузки могут превысить запланированный объем поставок, поскольку многие российские производители пока не смогли договориться с Беларусью о возобновлении отгрузок в апреле. Некоторые поставщики могли учесть сложившуюся ситуацию и заранее перенаправить объемы в морские порты, полагают участники рынка.

Трейдеры также не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию и приведет к увеличению предложения сырья на мировом рынке, считают участники рынка.