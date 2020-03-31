Службы такси снизили цены — и водители устроили забастовку 1 31.03.2020, 8:13

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Минские таксисты решают, как действовать дальше.

Службы такси 135 и 7788 снизили цены — и в ответ сами таксисты устроили забастовку, пишет tut.by.

Такси «Столица 135» готово возить пассажиров по тарифу: минимальная поездка — 3,90 рубля (включает 3 километра и 5 минут), 1 километр — 30 копеек, 1 минута простоя — 10 копеек. «Алмаз 7788» возит по 29 копеек километр, минимальная поездка — 3,49 рубля. Эти тарифы на уровне «Яндекс.Такси», водители которого не раз поднимали вопрос о повышении стоимости перевозки.

— Мы приняли это решение по нескольким причинам, — комментирует Олег Радкевич, учредитель службы такси «Столица 135». — Проанализировали данные и пришли к выводу, что у нас увеличилось время простоя. Значит, наши тарифы неинтересны потребителям. Второй фактор — падение спроса из-за перевода людей на удаленную работу, запрета массовых мероприятий и посещения общественных мест. Снижение тарифов должно увеличить количество поездок, в итоге водители будут зарабатывать на прежнем уровне.

Но таксисты таким решением остались недовольны. В ответ на снижение тарифов водители из служб 135 и 7788 решили не брать заказы и собрались на импровизированную забастовку. На парковку «Чижовка-Арены» съехалось порядка 50−70 машин. Водители обсуждали сложившуюся ситуацию и решали, как действовать дальше.

У таксистов на счет тарифов свое мнение. «Лучше дорого стоять, чем дешево ехать» — считают водители. Те, кто собрался сегодня на парковке у «Чижовка-арены» — это таксисты, которые отказались брать заказы после снижения тарифов. Цель — дать понять службе, что деньги компании привозит водитель. Это не забастовка, а просто акция солидарности. Участники говорят, что собираются отказываться от заказов на протяжении недели.