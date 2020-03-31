Из белорусских аптек исчез противомалярийный препарат 6 31.03.2020, 8:35

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Его дают при лечении коронавируса.

Из белорусских аптек исчез противомалярийный препарат с действующим веществом гидроксихлорохин. В некоторых странах его назначают при лечении коронавирусной инфекции, сообщают naviny.by.

В белорусских аптеках не найти противомалярийный препарат «Иммард» (действующее вещество — гидроксихлорохин). Согласно данным сервиса tabletka.by, лекарство отсутствует с марта 2020 года. Регистрация его актуальна. Лекарство отпускается по рецепту врача.

«Да, его у нас нет. Все разобрали, а поставок от производителей нет», — сказали Naviny.by в отделе лекарственного обеспечения самой крупной в стране аптечной сети «Белфармация», которая включает 221 аптеку.

В Беларуси продавался «Иммард», который производит индийская компания Ipca Laboratoris Limited. Ежемесячно поставлялось порядка 1,5 тысячи упаковок, рассказал Naviny.by руководитель белорусского представительства этой индийской компании Сергей Кеньков.

Лекарство отгружалось в сеть государственных аптек и предназначалось для больных системной красной волчанкой. Белорусы получали его по льготе. Лекарство также назначали больным ревматоидным артритом. Как противомалярийный препарат «Иммард» в стране не использовался, подчеркнул Сергей Кеньков.

Но, по его словам, в последнее время на него наблюдается ажиотажный спрос. Дело в том, что гидроксихлорохин вместе с другими веществами назначают при лечении COVID-19. Им лечат в Китае, Южной Корее, Италии, России, а также в Беларуси, утверждает Сергей Кеньков.

«Все же читают новости, поэтому и возник ажиотажный спрос. Люди хватают и складывают его дома просто на всякий пожарный случай. Да, его продают строго по рецепту, но при желании у нас все вопросы решаются. Да и на счет рецепта можно договорится с врачем», — рассказал руководитель белорусского представительства Ipca Laboratoris Limited.

По его словам, из-за ажиотажного спроса лекарство изъяли из аптек и держат на складах. Частично препарат разошелся по инфекционным больницам.

«Его быстро изъяли из розницы, чтобы его не расхватали люди. По моим данным, еще 1,5 тысячи упаковок в Минске должно лежать. Плюс его еще получили инфекционные больницы. Там еще есть определенный резерв», — отметил Сергей Кеньков.

Белорусское представительство Ipca Laboratoris Limited уже получило новый заказ на «Иммард» в количестве 8-9 тысяч упаковок от государственной аптечной сети. Но сейчас поставки препарата невозможны, подчеркнул Сергей Кеньков.

Во-первых, индийское правительство запретило экспорт лекарства за переделы страны. Поставки возможны лишь по разрешению Министерства иностранных дел. Во-воторых, до 14 апреля в Индии введен комендантский режим. Из-за этого стала невозможной доставка грузов самолетами.

В белорусском представительстве индийской компании надеются, что после 14 апреля комендантский режим отменят и поставки грузов самолетами возобновятся.

К тому времени планируется получить от властей Индии разрешение на закупку «Иммард»

Как рассказал Сергей Кеньков, «Белфармация» должна быля подготовить письмо за подписью министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника в адрес индийского посла с просьбой разрешить экспорт этого препарата.

«Если коммендантский режим отменят, то вся логистика заработает. А к тому времени мы, скорее всего, получим разрешение, и в течение двух недель тогда ввезем этот препарат», — отметил Сергей Кеньков.

Раньше в Беларуси продавался еще один противомалярийный препарат с действующим веществом гидроксихлорохин — «Плаквенил». Его производит фарнцузская компания Sanofi-Aventis. Но, как рассказали Naviny.by в белоруссоком представительстве этой компании, поскольку препарат был не сильно востребован, то было принято решение об аннулировании регистрации.

Новую регистрацию в компании получать пока не планируют, но теоретически готовы поставлять «Плаквенил» в Беларусь.

«Когда будет более предметный запрос от наших клиентов, тогда и будем работать. Тут вопрос в активности наших дистрибьюторов», — рассказали в представительстве Sanofi-Aventis в Беларуси.

В Министерстве здравоохранения Беларуси не смогли предоставить оперативный комментарий на эту тему.