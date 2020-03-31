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Испания по количеству смертей от коронавируса за сутки обогнала Италию

  • 31.03.2020, 8:48
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Испания по количеству смертей от коронавируса за сутки обогнала Италию
ФОТО: AP

Страна также лидирует в Европе по количеству заразившихся COVID-19 за последние 24 часа.

Испания по количеству смертей от коронавируса за сутки обогнала Италию и вышла на первое место в мире. Об этом свидетельствуют актуальные данные сайта worldometers.info .

Так, в Испании за последние сутки от COVID-19 умерло 913 человек, в Италии — 812.

Испания также лидирует в Европе по количеству заразившихся COVID-19 за последние 24 часа. Их количество составило 7 846 человек. В тоже время в Италии за сутки коронавирусом заразились 4 050 человек.

Больше всего COVID-19 за сутки в мире заразились в США — 20 353 человека. Всего в США на сегодня коронавирусом заразились 163 844 человека.


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