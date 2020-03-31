«Захожу в белорусский банк – сидит толпа народу, женщина чихает» 6 31.03.2020, 10:51

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иллюстрационное фото minsknews.by

Истории белорусов, столкнувшихся с коронавирусом.

Эпидемия коронавируса набирает обороты по всему миру. Сотни тысяч больных и десятки тысяч умерших. Большинство стран предпринимает серьезные меры против вируса. Белорусские же власти – нет. Что говорят белорусы?

Татьяна Ефремова подцепила вирус в Милане как раз в те дни, когда еще никто не знал об эпидемии. А мероприятия модной индустрии проходили в обычном порядке, сообщает «Белсат».

«Вернувшись в Беларусь, я была в состоянии простуды: температура 37, нос заложен… Первый тест был отрицательный, но потом мне сообщили, что результаты сомнительные. И тут все началось, – говорит Татьяна. – У меня это протекало как простуда. Конечно, я кашляла. Прислушивалась к каждому движению своего организма. Попав в такие обстоятельства, первое время мне было страшно и за себя, и за родных, и за всех, с кем я контактировала».

Не менее эмоционально высказываются наши земляки, сидящие на карантинах в Италии, Германии, Канаде, Испании и других странах, где коронавирус ежедневно уносит сотни жизней.

Под звуки сирен и видео с пустыми полками в магазинах белорусы зарубежья рассказывают о чрезвычайном положении, штрафах нарушителям карантина, инфицировании COVID-19 высоких государственных лиц и личных тревогах.

«Наверное, люди стесняются признать, что у них коронавирус, чувствуют себя прокаженными…»

Обычные белорусы, которые в разной степени столкнулись с коронавирусом, делятся мнениями о возможных пробелах в мерах по борьбе с распространением инфекции.

Лидер объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко отправил в больницу дочь Маргариту – студентку БГУ, которая оказалась контактом второго уровня. Правда, коронавирус у нее не подтвердили.

«Если бы студентов отправили на карантин, как только стало известно о первом носителе коронавируса в Беларуси [студенте из Ирана. – Примечание belsat.eu], то моя дочь не была бы в больнице, – эмоционально высказывается господин Шумченко. – Она была в 16-й из числа «скорой», а сзади еще 54 машины. Подумайте даже об экономических факторах. Поэтому надо признать, что момент с карантином мы проморгали»

В прежних изданиях ток-шоу «Каждый из нас» мы рассказывали историю белорусской студентки, которая вернулась в Минск из Шанхая и не смогла добиться теста на коронавирус в нашем Национальном аэропорту. Как оказалось, тревога была обоснована.

Несмотря на опасную эпидемию, жизнь на улицах наших городов бурлит. Это удивляет журналиста «Белсата» Алеся Силича, который недавно вернулся из Бельгии.

«Я захожу в белорусский банк – сидит толпа народу, женщина чихает. Сотрудникам банка все равно, людям все равно, женщине все равно, – возмущается Алесь Силич. – О чем тут можно говорить? Пока ты сам не будешь соблюдать какие-то правила и в первую очередь держать дистанцию с другими людьми, никакие приказы, никакие меры не помогут».

Минчанин Богдан Швайбович рассказывает, как двоих его соседей из подъезда забрали в больницу с подозрением на коронавирус. Какие на самом деле анализы у «подозреваемых», он до сих пор не знает.

«Наверное, люди стесняются признать, что у них коронавирус, – высказывает предположения Богдан. – Они чувствуют себя прокаженными. Я как ответственный человек решил придержать своих детей в карантине, чтобы не пустить этот вирус дальше…»