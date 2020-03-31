В Нидерландах зафиксировано рекордное число умерших за сутки из-за коронавируса 1 31.03.2020, 17:53

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Фото: EPA

Всего зараженных почти 12 600 человек.

В Нидерландах за последние 24 часа зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса.

Как сообщает «Европейская правда», такие данные обнародовал Национальный институт общественного здоровья RIVM.

В Нидерландах за последние 24 часа зарегистрировали 175 смертей от коронавируса. Это рекордное количество за сутки с начала эпидемии.

Общее количество погибших превысило одну тысячу и достигло 1039.

Число подтвержденных случаев коронавируса в стране приближается к 12 600, за минувшие сутки подтвердили 845 новых случаев.

В больницах находятся уже более 4700 пациентов, количество госпитализированных за сутки выросло на 722.

В регионе Северный Брабанд количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постепенно снижается. Зато их становится больше в Южной и Северной Голландии, Гелдерланде и Лимбурге. Такая тенденция наблюдалась и в предыдущие дни.

В комментарии к статистике отмечают, что иногда данные поступают с задержкой, поэтому часть случаев госпитализации и смерти могли произойти на несколько дней раньше, чем попали в статистику.