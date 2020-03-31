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Глава МИД Литвы: Ситуация с вирусом в Беларуси нехорошая, мягко говоря

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  • 31.03.2020, 18:06
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Глава МИД Литвы: Ситуация с вирусом в Беларуси нехорошая, мягко говоря
Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс предлагает остановить авиасообщение из Минска в Вильнюс.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, поэтому обсуждается возможность полетов из Минска в Вильнюс, передает «Литовский курьер».

«Ещё и сегодня имеют место регулярные полеты, однако в силу других причин у нас возникает много сомнений, оставить ли их, потому что мы видим, что ситуация с вирусом в Беларуси, видимо, нехорошая, мягко говоря», — сказал министр на заседании парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) во вторник.

«Поэтому здесь уже нужно балансировать и в плане возможности возвращения через Минск, и в плане профилактической защиты этой артерии», — сказал он.

Регулярные рейсы в Вильнюс из Минска все еще выполняют самолеты авиакомпании «Белавиа».

Беларусь остается единственным государством в регионе, которое из-за пандемии коронавируса не закрыло свои границы.

«Как они управляются с кризисом, это очень странно, и весь мир удивляется», — сказал Линкявичюс.


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