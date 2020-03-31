Видеоблогер Алесь Круткин: Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом 6 31.03.2020, 20:43

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Алесь Круткин

Футбольные матчи также никто не отменял.

Об этом говорит известный блогер Алесь Круткин в новом видео, посвященном вспышке заражения Covid-19 в Витебской области, пишет телеграм-канал «Баста!».

- Ситуация в Беларуси становится все более угрожающей.

Пандемия коронавируса ударила по всей стране. Расскажу о Витебщине, где сам живу, где живет моя семья. Там все очень серьезно. За последние два дня поступили сотни сообщений – от блогеров, активистов, обычных жителей. Попробуем разобраться.

Все началось с того, что работники обувной фабрики отправились в Милан. Вернулись уже зараженные коронавирусом. Карантинных мероприятий не проводилось, они ходили на работу, в магазины, их дети ходили в школы. К сожалению, в Витебске это распространилось более широко, чем в других городах.

Сейчас четыре больницы в городе переоборудованы для лечения пневмонии: туберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, 1-я городская больница и бывшая железнодорожная. Все они заполнены пациентами с пневмонией.

Очевидно, информации у местных властей больше, чем у нас. Смотрите, всем сотрудникам милиции в Витебской области запрещен выезд из региона. Сотрудники Витебского горисполкома проводят совещания онлайн. Чиновники сидят по домам.

А на нас - простых людей - власти как было наплевать раньше, так и теперь. Актер известного витебского театра имени Якуба Коласа заболел коронавирусом и умер спустя несколько дней после госпитализации! Он - известный человек. Факт его смерти власти скрыть не смогли, как и причину – в отличие от тех, кто умер якобы от пневмонии. При этом, ни репетиции, ни театральные выступления не отменяли. Как и футбольные матчи, ярмарки, концерты. Подготовка к "Славянскому базару" идет полным ходом.

Витебский горисполком, оказывается, еще 27 марта 2020 года принял решение о введении частичного карантина на территории областного центра. Интересно, что на официальном сайте этот документ появился только спустя три дня. Либо решение приняли "задним числом", либо побоялись публиковать ранее. Документ появился в интернете после многочисленных сообщений о ситуации с коронавирусом на территории Витебской области и о переполненности местных больниц.

Местная власть боится массового заражения на территории области, которое не обминет ни чиновников, ни силовиков. И этот страх становится сильнее страха перед сумасшедшим диктатором, который говорит, что никакого вируса нет. Советую еще задуматься о тех, кого на самом деле нужно опасаться – о простых белорусах. Мы вам никогда не простим смертей наших близких.

Блогер из Витебска Елена Янушковская сообщает следующую информацию: туберкулезный диспансер, инфекционная больница, частично больница скорой медицинской помощи, трестовская и железнодорожная больницы. Все больницы города переполнены! Сотни, а возможно и тысячи витеблян инфицированы!

Преступная власть нагло врёт. Вы умрёте, и ваши родственники даже не узнают от чего! Как солдаты на неизвестных войнах! Отряд не заметил потери бойца. Всем пишут диагноз пневмония. Ага. Весеннее обострение внезапное вдруг. Воспаление хитрости у трусливой преступной колхозной мафии.

Врач, сотрудница лаборатории в Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, опубликовала в соцсетях отчаянный призыв:

"Дорогие мои друзья! Помогите спастись народу Беларуси! Я врач, работаю в Витебске в больнице скорой медицинской помощи. В нашем городе ситуация начала выходить из под контроля. Медики скоро не будут справляться с наплывом больных. Много врачей находится в больницах с воспалениями легких! Распространите эту информацию в социальных сетях. Цифры, те что подают в ВОЗ, - абсолютно мифические".

Врачи, не молчите. Расскажите правду о реальных заболевших. Это ведь могут быть и ваши родственники, соседи, и вы сами.

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