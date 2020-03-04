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Хозяйка нового Geely: Шесть месяцев практически живу на СТО

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  • 4.03.2020, 9:59
Хозяйка нового Geely: Шесть месяцев практически живу на СТО
Иллюстрационное фото

Как купить авто и ездить на нем только в сервис.

Не всякому владельцу нового авто может повезти с покупкой. Читательница abw.by доверилась продукции отечественного автопрома, но пока опыт эксплуатации удачным назовешь едва ли.

"Рассчитывала, что Geely будет служить верой и правдой"

Ольга: "В августе 2019 года я решила приобрести автомобиль Geely Emgrand X7 2.0 Luxury. Полной суммы у меня не было, поэтому пришлось привлечь кредит Беларусбанка под 3,9 процента годовых. Всего автомобиль мне обошелся почти в 37 тысяч рублей. До покупки брала данный автомобиль на тест, поездила немного и вот что скажу: машина понравилась, салон просторный и комфортный, выглядит по-богатому. В общем, первые впечатления позитивные.

Свою старую 15-летнюю Mazda я выставила на продажу, так как рассчитывала, что Geely будет служить мне верой и правдой долгое время.

Уже спустя пару минут после того, как мне вручили ключи от авто, я увидела, что на нем установлена сломанная заглушка рейлинга крыши. Автомобиль был помещен в ремонтную зону для замены поврежденной детали на деталь с тестового авто. Мелочь, конечно, но все равно неприятно, когда проблемы, хоть и мелкие, начинаются уже в момент покупки.

Знала бы я, что ждет меня впереди, - ушла бы сразу, без машины.

"Ком проблем стал нарастать"

Через 10 дней при повороте руля во время движения почувствовала какие-то стуки, которых раньше не было. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что проблемы с рулевым управлением - дело серьезное, требующее немедленного вмешательства. Обратилась к дилеру за диагностикой и устранением причин. Несмотря на очевидные, по моему убеждению, вопросы к автомобилю, мастера СТО не нашли неисправностей.

Через неделю стук при повороте руля снова стал отчетливо слышен, на руле ощущалась вибрация и дерганья. Эта "неприятность" продолжала проявляться еще более отчетливо. Ну а дальше ком проблем с автомобилем стал нарастать. Опять к дилеру, опять описываю проблемы, как старые, так и новые.

"Затекает вода в дверные карты передние (сильно), стук при поворотах рулевого колеса, свистит пассажирская дверь, посторонний звук в моторном отсеке, зазоры бампера переднего требуют регулировки, задняя правая дверь стоит криво, требует регулировки" - это список проблем, когда на одометре всего 430 километров. На таком пробеге слишком большой перечень претензий, и это меня существенно беспокоило. Решила обратиться к другому дилеру, может, он сможет диагностировать неисправности.

После проведения диагностики в другом сервисном центре инженером по гарантии было дано устное заключение о неисправности рулевой рейки, подлежащей замене. С моего согласия рулевая рейка была заказана у завода-изготовителя - разобрались с причинами вибрации и стука при поворотах руля.

Но это лишь часть проблем. Остался шум дверей, зазоры бампера, течь воды из двери после дождя и мелочи по сравнению с основными вопросами.

Что-то решили, что-то закрепили получше, чего-то не обнаружили. В общем, как бы и результат хоть какой-то, только тот факт, что "это вот" нормально, меня удивил".

Проблема с "протеканием" дверей в некоторых автомобилях отечественной марки Geely имела место быть не только в данном случае. Как оказалось, явление это довольно распространенное. Завод-изготовитель уже разъяснял обратившимся с данной проблемой клиентам свое видение ситуации, которую "проблемой", по мнению представителей завода, назвать было нельзя:

"Тем временем прибыла для замены рулевая рейка, - продолжает свой рассказ Ольга. - Я как бы считала, что у дилера есть склад запасных частей, но оказалось, что многие запчасти привозят из Китая под заказ, что может занять довольно продолжительное время. Рейку поменяли, но после замены автомобиль стало "уводить" вправо - как оказалось, не сделали развал-схождение после замены. Но удивительно, что и после процедуры неисправность не устранилась, даже колеса местами переставляли, затем при очередном подобном обращении балансировку делали - и ничего. Как было, так и осталось. Даже представителей завода к "изучению" вопроса привлекали.

Выставила официальную претензию, на что получила ответ: "В ходе внимательного изучения вопроса с проведением осмотра автомобиля 05.12.2019 недостатков в работе автомобиля не выявлено". Неудивительно, ведь весь этот день я была дома, а автомобиль - на стоянке возле дома, так что и не могли они ничего выявить.

"Неисправности автомобиля проявляются с пугающей регулярностью"

Вместе с тем стали проявляться проблемы с топливной системой. При оборотах 1300 и выше автомобиль сильно дергался, при 3000-3200 стали ощущаться толчки в АКПП. Весь "букет" ощущений может передать это видео:

Произвели адаптацию трансмиссии, как указано в документах, заменили топливную рампу. Но вскоре после этого "полетел" климат-контроль, который почему-то без внешнего воздействия выбирал и включал различные режимы работы, а потом опять появился стук при повороте руля, затем потекла вода из дверей еще активнее. На СТО сняли дверные карты - выяснилось, что водоотталкивающие пленки на всех дверях были некачественно проклеены. Посмотрите, что творится внутри:

Пленки заменили и проклеили, но радости от этого я не испытала, так как понимала, что впереди ждут другие проблемы, судя по развитию событий.

И дилеры, и представители "БелДжи" всегда вежливые, выслушивают, общаются корректно - к этому вопросов нет. Но неисправности автомобиля все равно проявляются с пугающей регулярностью. За шесть месяцев обладания этим автомобилем у меня такое чувство, что я живу с этими дилерами в их дилерских центрах и СТО, - всех знаю, уже перешли на "ты", новостями делимся. По-семейному почти.

Общаемся с обладателями "народных" автомобилей в различных чатах и группах, там уже шутят, что все "это хорошо, так как благодаря этому мы узнали, что такое талончики в метро, что такое общественный наземный транспорт, на людей хоть посмотреть можно". Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Наняла адвоката. Направила продавцу претензию о досудебном урегулировании спора, в которой потребовала расторгнуть договор купли-продажи или предложить другой приемлемый вариант урегулирования спора.

Тем временем сняла с продажи свою 15-летнюю Mazda, с которой за все эти годы эксплуатации особых проблем не было. Ездить же на чем-то нужно!

Вот стоят они иногда рядом: одной - почти 16 лет, она из точки "А" в точку "Б" со свистом приедет, а другому и года нет, а на нем из дома на СТО и обратно по маршруту. Почти два десятка посещений СТО за полгода для "молодого" поколения - это уже слишком. А на досудебную претензию, направленную в адрес продавца, завода-изготовителя и дилера, также участвовавшего в ремонте, поступил ответ:

От редакции

Такие случаи вовсе не единичны и имеют место быть в повседневной жизни автовладельцев. Кто-то может назвать Ольгу потребительским "экстремистом", учитывая объем и периодичность выставляемых ею претензий, а кто-то - борцом за свои законные права и интересы. Точку же поставят эксперты и суд, хотя это может быть и не самый хороший вариант урегулирования спора. Причем для всех сторон.


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