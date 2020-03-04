Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки февраля 1 4.03.2020, 12:02

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Голосование завершится в субботу.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, румынка Симона Халеп и представительница Нидерландов Кики Бертенс претендуют на звание лучшей теннисистки февраля, пишет "Прессбол".

Соболенко завоевала титул на представительном турнире в Дохе. Халеп выиграла соревнования в Дубае. Бертенс стала первой теннисисткой, защитившей титул в Санкт-Петербурге.

Голосование завершится в субботу, 7 марта.

По итогам января лучшей теннисисткой была признана победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года американка Софья Кенин.