Эстонская компания вошла в тройку самых быстрорастущих в Европе
- 4.03.2020, 12:29
Первое место заняла финтех-компания из Великобритании.
Эстонский сервис по вызову такси Bolt вошел в тройку самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times, пишет «Новая газета Балтия».
Первое место заняла финтех-компания из Великобритании OakNorth Bank с совокупным среднегодовым темпом роста выручки на 621,5%. На втором месте — финский сервис доставки еды Wolt (439,9%). Третье место получила эстонская компания (407,4%).
Около 70% компаний, включенных в рейтинг, находятся в Германии, Италии, Великобритании и Франции.
Рейтинг составлен на основе данных о росте выручки компаний с 2015 по 2018 годы.