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Эстонская компания вошла в тройку самых быстрорастущих в Европе

  • 4.03.2020, 12:29
Эстонская компания вошла в тройку самых быстрорастущих в Европе

Первое место заняла финтех-компания из Великобритании.

Эстонский сервис по вызову такси Bolt вошел в тройку самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times, пишет «Новая газета Балтия».

Первое место заняла финтех-компания из Великобритании OakNorth Bank с совокупным среднегодовым темпом роста выручки на 621,5%. На втором месте — финский сервис доставки еды Wolt (439,9%). Третье место получила эстонская компания (407,4%).

Около 70% компаний, включенных в рейтинг, находятся в Германии, Италии, Великобритании и Франции.

Рейтинг составлен на основе данных о росте выручки компаний с 2015 по 2018 годы.


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