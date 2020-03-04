Рада отправила премьер-министра и правительство Украины в отставку

Рада отправила премьер-министра и правительство Украины в отставку11
- 4.03.2020, 18:05
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«За» проголосовали 353 народных депутата.
Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и соответственно все правительство, пишет «Новое время».
За то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке, на внеочередном заседании в среду, 4 марта, проголосовали 353 народных депутата.
Гончарук возглавил Кабмин 29 августа 2019 года в возрасте 35 лет и был самым молодым премьером в истории Украины.
В завершительном слове Гончарук заявил, что в его правительстве «не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня».
Перед этим с трибуны Рады выступил президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что правительство Гончарука имеет определенные достижения в своей работе, но также и целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.