Рада отправила премьер-министра и правительство Украины в отставку 11 4.03.2020, 18:05

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Алексей Гончарук

«За» проголосовали 353 народных депутата.

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и соответственно все правительство, пишет «Новое время».

За то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке, на внеочередном заседании в среду, 4 марта, проголосовали 353 народных депутата.

Гончарук возглавил Кабмин 29 августа 2019 года в возрасте 35 лет и был самым молодым премьером в истории Украины.

В завершительном слове Гончарук заявил, что в его правительстве «не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня».

Перед этим с трибуны Рады выступил президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что правительство Гончарука имеет определенные достижения в своей работе, но также и целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.