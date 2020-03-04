В чем cуть указа о повышении ставки акцизов? 8 4.03.2020, 18:14

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При этом для белорусских НПЗ сделано исключение.

28 февраля Лукашенко подписал указ «Об акцизах на автомобильное топливо». Однако о существовании этого документа широкая общественность узнала только вечером 3 марта, когда указ включили в реестр правовых актов, пишет сайт banki24.by.

Официальное опубликование акцизного указа отложено на 4 марта. При этом документ вступает в силу с 1 марта. Это значит, что по факту большинство белорусов узнает о новеллах в законодательстве задним числом.

В чем состоит суть указа?

С 1 марта в 4 раза повышаются ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. При этом для белорусских НПЗ сделано исключение: Нафтан и Мозырский НПЗ вправе применять к ставкам поправочный коэффициент 0,25. Это значит, что акцизы для топлива, произведенного в Беларуси, останутся на прежнем уровне. Следовательно, не подорожают и отечественный бензин с дизтопливом.

А вот импортерам нефтепродуктов придется туго. Для них никто поправочные коэффициенты не вводил. Поэтому с марта импорт готовых бензинов и дизтоплива в Беларусь во многом стал бессмысленным.

Для чего это все сделано?

Официальное разъяснение состоит в следующем. Во-первых, документ направлен на «исключение необоснованного импорта автомобильного топлива».

В начале 2020 года некоторые сети АЗС, которые принадлежат «дочкам» российских нефтяных компаний, жаловались на дефицит поставок с белорусских НПЗ. Часть из них даже пробовала импортировать разовые партии нефтепродуктов для продажи в Беларуси. Теперь такой фокус с импортом для АЗС экономически нецелесообразен.

Во-вторых, у белорусских властей есть цель по увеличению «привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме».

В феврале концерн «Белнефтехим» уже предлагал Газпром нефти работать по давальческой схеме. Условия были следующими: Газпром нефть поставляла бы нефть в Беларусь без премии, но забирала 20% на давальческую переработку.

В Беларуси Газпром нефть имеет дочернюю компанию, которая управляет сетью АЗС. Таким образом россияне снабжали бы свои АЗС и принимали участие в наполнении белорусского рынка нефтепродуктами.

По всей видимости, Газпром нефть пока отказалась от предложения Белнефтехима. Но новый механизм обложения акцизом автомобильного топлива заставит владельцев сетей АЗС еще раз подумать, что им выгоднее в борьбе за потребителя.

К сетям АЗС с российскими бенефициарами относятся ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» и ИООО «Татбелнефтепродукт». Уже по названиям видно, что они представляют собой «дочек» крупнейших поставщиков нефти в Беларусь до 2020 года — Лукойл, Газпром нефть и Татнефть.

С марта у россиян остаются следующие опции: 1) поставлять нефть в Беларусь без премии на давальческих условиях (со стандартным акцизом) либо 2) импортировать нефтепродукты для продажи на АЗС (с 4-кратным налоговым бременем).

Сработает ли «ловушка», введенная указом о ставках акцизов?

Есть основания думать, что в этом случае время играет в пользу Беларуси. По данным РБК, российская нефть стремительно дешевеет на фоне нефтяного спора Беларуси и России.

Отсутствие ритмичных поставок нефти в Беларусь заставляет россиян направлять больше нефти на собственные НПЗ и в порты, что увеличивает нагрузку на них. Кроме того, нефтяные компании из РФ уже сейчас вынуждены предлагать дополнительные скидки на сырье, чтобы реализовать нефть в нормативные сроки.

Момент истины может настать в апреле—мае, когда на ремонтах будет находиться наибольшее количество мощностей российских НПЗ. Если белорусы и россияне не договорятся, то «дополнительное предложение на рынке составит уже больше 50% экспорта Urals через Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск».

Понятно, что в таких сложных условиях российские компании будут сбывать нефть очень дешево, вероятно и в убыток себе. Чтобы этого не допустить, россияне могут вернуть часть нефтяного ресурса в Беларусь и тем самым догрузить Нафтан и Мозырский НПЗ.

Пока что белорусские заводы работают на половине от максимумов. Индикативный баланс на 2020 год предусматривал импорт нефти из РФ в объеме около 2 млн тонн в месяц. По факту в январе—феврале они переработали 1,850 млн тонн, из которых Нафтан — 892 тыс., Мозырский НПЗ — 962 тыс.

Примерно такая же нагрузка сохранится в марте. Следовательно, недопоставка сырья останется на уровне 1 млн тонн в месяц. Давальческая переработка российской нефти на белорусских НПЗ поможет покрыть часть этого дефицита.