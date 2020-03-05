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Ученые назвали новое свидетельство жизни на Марсе

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  • 5.03.2020, 19:13
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Ученые назвали новое свидетельство жизни на Марсе
иллюстрационное Фото

Ученые заподозрили у молекул с Марса биогенное происхождение.

Молекулы под названием тиофены, обнаруженное на Марсе, могут быть свидетельством наличия биологических организмов на древнем Марсе и продуктом их жизнедеятельности. С таким предположением выступили специалисты из Берлинского технического университета. По их словам, обнаруживая подобные вещества на Земле, их почти всегда рассматривают как результат деятельности бактерий в качестве основной версии, передает mk.ru.

Впрочем, специалисты признают, что падение метеоритов или некоторые другие процессы могут приводить к появлению тиофенов, так что считать новое исследование доказательством наличия жизни на древнем Марсе, по меньшей мере, преждевременно.

Научная работа была опубликована в журнале Astrobiology.


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