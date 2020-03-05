С весны 2017 года брестское «Динамо» выиграло вдвое больше титулов, чем БАТЭ 5.03.2020, 20:28

За три последних года в белорусском клубном футболе были разыграны 10 трофеев.

Брестское "Динамо" в среду, 5 марта, стало обладателем Суперкубка третий год кряду (2018-20). Более продолжительные победные серии фиксировались лишь у БАТЭ — пять трофеев подряд (2013-17), передает pressball.by.

За три года (с весны 2017 года) в белорусском клубном футболе были разыграны 10 трофеев, шесть из которых достались брестскому "Динамо": 3 Суперкубка Беларуси, 2 Кубка страны, 1 чемпионский титул. Три приза выиграл БАТЭ и один — "Шахтер".