Белорусский водитель не согласился со стоимостью страховки — и победил 10 6.03.2020, 9:35

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Иллюстрационное фото

Лайфхак от мотоциклиста.

Банально, но факт: крайне полезно рассчитать стоимость желаемой страховки до похода к агентам. Еще банальнее: не менее полезно внимательно читать документы. Как показала история нашего читателя, который решил оформить полис на мотоцикл, эти простые советы помогут сэкономить вам деньги, пишет «Автобизнес».

«С вас 18 евро!»

Евгений (читатель «Автобизнеса»): «Дело было так: купил мотоцикл у индивидуального предпринимателя. Ввозился транспорт в Беларусь из Канады, на руках имею договор купли-продажи, счет-справку, таможенную декларацию и СБКТС для постановки на учет. Осталось дело за малым - выписать страховку на 15 дней и ехать в ГАИ ставить на учет. Приезжаю в страховую компанию и говорю: «Мне страховочку на 15 дней, пожалуйста». И, отдавая все документы для выписки страховки, готовлю 6 рублей.

И тут мне агент заявляет: «С вас 18 евро!» Я в ответ: «Не понял, что за ерунда? Какие 18 евро?» Явно что-то не так. Я же по калькулятору страховки дома посчитал, вышло, что с меня 6 рублей. Страховой агент ответил, что транспортное средство не было зарегистрировано в Беларуси до этого, последняя регистрация была осуществлена за границей, поэтому с меня берут деньги как с нерезидента.

Я парирую: мол, мы страхуем ТС или мою гражданскую ответственность перед другими участниками движения? Полчаса споров ни к чему не привели. Мне, как и прежде, говорят, что транспортное средство не было зарегистрировано в Беларуси, а я отвечаю, что разницы нет. Потребовал документ, на который ссылался страховой агент.

Здесь купил, но не сам привез

Его принесли, и мы вместе с еще двумя сотрудницами, подключившимися к диалогу, начали внимательно читать.

И тут я, читая их документ, понимаю, что они либо некомпетентные, либо целенаправленно вводят народ в заблуждение. И возможно, не только меня одного. Цитирую: «Если гражданин приобрел ТС за пределами РБ, то он оплачивает страховку как нерезидент РБ», то есть дорого. «Хорошо, - говорю я, - но это если бы я сам приобрел ТС за пределами РБ. Однако я приобрел мотоцикл в РБ у предпринимателя, который привез в страну партию таких ТС. Зачем мне тогда приплетают этот пункт?»

Я им много раз повторял, что купил транспортное средство в Беларуси, показывал счет-справку и договор, которые все это подтверждают. Значит, к этому пункту я не отношусь, а отношусь к тому, в котором написано, что если гражданин приобрел у дилера ТС, ввезенное им на территорию РБ, то он оплачивает страховку по тарифам резидентов РБ, то есть как за купленное здесь.

В ответ: «Купил не у дилера, а у какого-то там индивидуального предпринимателя» и прочее. Начали мне рассказывать что-то про официальных дилеров, но это не имеет отношения к данному документу, там написано просто слово «дилер». Короче, собралось уже человек 8-10 с начальниками и замами. Я не унимался и стоял на своем.

«Есть разница - платить 45 рублей или 5-6»

Начали звонить в министерство. Там ничего внятно не объяснили и отправили к разработчикам инструкции - еще полчаса на телефоне.

В итоге на другом конце провода ответили, что я прав, брать с меня надо по минимуму, так как я купил транспортное средство в Беларуси, имею счет-справку, ДКП, таможенную декларацию, оформленную на дилера. Также в моей таможенной декларации было видно, что данный ИП ввез на территорию РБ партию мотоциклов из 30 штук и продал мне один из них. Полтора часа потраченного времени, но я добился правды.

Хочу, чтобы все знали, с чем можно столкнуться при страховании транспорта. Не идите ни у кого на поводу, требуйте документы, на которые ссылаются страховщики, - там четко написано, по каким тарифам вас должны страховать. Думаю, есть разница - платить 45 рублей или 5-6 за страховку на 15 дней».