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В Польше у пяти человек обнаружен коронавирус

  • 6.03.2020, 21:37
В Польше у пяти человек обнаружен коронавирус
иллюстрационное Фото

Сенат Польши поддержал закон о спецрешениях, касающихся предотвращения, противодействия и борьбы с COVID-19.

Всего в Польше пять человек — молодые и среднего возраста — заражены коронавирусом; ни один из них не находится в опасном для жизни состоянии, — сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, передает «Польское радио».

Один из новых больных — из Оструды, он путешествовал на автобусе с первым поляком зараженным коронавирусом из Германии в Польшу.

Сенат Польши без поправок поддержал 6 марта закон о специальных решениях, касающихся предотвращения, противодействия и борьбы с COVID-19, другими инфекционными заболеваниями и вызванными ими чрезвычайными ситуациями.

Закон предусматривает, среди прочего, возможность удаленной работы во время карантинного или эпидемиологического надзора; выплату пособий за закрытие школ, детских садов и яслей и т.д.


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