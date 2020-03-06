Les Echos: «Ашан» перед лицом разоблачения коррупции в России 1 6.03.2020, 21:58

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В компании серьезный кризис.

"(...) В противовес нескольким благоприятным годам в России для компании "Ашан", принадлежащей "Ассоциация семьи Мюлье", опубликованные в пятницу ежегодные результаты не принесли хороших новостей. Российские магазины, некоторые из которых были одними из самых прибыльных для французского дистрибьютора, в 2019 году зафиксировали убытки не менее 14 млн. евро при обороте за вычетом налогов в 4,3 млрд, снизившемся за год как минимум на 7% , по мнению одного наблюдателя, близкого к местным рабочим группам, с которыми связалось издание Les Echos (перевод — inopressa.ru). "В Москве плохие цифры и волна увольнений вызывает панику", - утверждает последний.

"Фактически четвертый год продолжается снижение продаж. Через три месяца после назначения нового управляющего директора в России ускорилось увольнение иностранных специалистов: от менеджера по свежим продуктам до финансового контролера, было уволено около тридцати человек, представляющих 80% высшего руководства. Так происходила реорганизация на местах, проведенная в середине февраля президентом компании по розничной торговле "Auchan Retail" Эдгаром Бонтом", - отмечает автор статьи Бенжамен Кенель.

"По мнению Алексея Жаркова, адвоката-эксперта по борьбе с коррупцией, которого жестоко избили металлическим прутом по голове, нет никаких сомнений в том, что нападавшие хотели уничтожить его, потому что его работа "доставила много неудобств", - объясняет он Les Echos. Он подозревает, что за этим нападением стоит одна из пяти обнаруженных им коррупционных сетей".

"Я выявил одного из пяти крупных поставщиков мясной продукции, выступающего в качестве подставной компании в одной из коррупционных схем", - утверждает он. Московская областная комиссия по уголовному расследованию начала уголовное производство", - говорится в публикации.

"После нападения Алексей Жарков провел полтора месяца в больнице, выйдя оттуда в октябре, он узнал, что его контракт не был продлен. Что касается Франсуа Реми, тогдашнего управляющего директора Auchan Russia, которому он сообщил о результатах своих расследований, то он уже был уволен. "Меня вывели из игры за то, что я раскрыл тайну", - считает адвокат.

"(...) По мнению Алексея Жаркова, "от 80 до 100 млн евро, то есть от 2 до 3% торгового оборота, достигнутого в России, ежегодно откачивается благодаря пяти коррупционным схемам, в частности, с использованием собственных брендов, свежих продуктов, фруктов и овощей, а также безопасности". Адвокат утверждает, что сопоставил свою информацию с данными "десятков поставщиков, некоторые из них готовы дать показания".

И объясняет механизмы: "Менеджеры по закупкам организуют такую коррупцию с помощью поддельных тендеров, искусственного повышения цен, льгот в продвижении продукции и других нарушений качества услуг и финансового контроля, особенно в сфере нормативно-правового обеспечения", - рассказывает адвокат. Он приводит, например, случай с продуктами собственного бренда: "100 из 450 поставщиков представляют 80% продаж. Половина из них занимается коррупцией", - уверяет Алексей Жарков.

"Заметив, что некоторые менеджеры по закупкам держатся за довольно дорогих поставщиков, он предложил диверсифицировать источники поставок, чтобы обеспечить конкуренцию и прозрачность. Предложение было отклонено. Но с тех пор у менеджеров, которых обошли стороной, стали развязываться языки", - говорится в статье.

"Как только я пришел на работу, я столкнулся с коррумпированной системой и преступной организацией, которые мне пришлось разрушать, досье об этом хранюя до сих пор ", - недавно написал один из них руководству во Франции. Корреспонденту LesEchos удалось ознакомиться с копией письма. После этого не было начато никакого судебного преследования".

"Кризис представляется довольно серьезным, с учетом того, что Россия долгое время являлась для "Ашана" дойной коровой. Сегодня коррупция ставит под угрозу финансовую устойчивость этой дочерней компании, уже и без того ослабленной падением продаж", - отмечает издание. "Я уверен, что в руководстве корпорации семьи Мюлье найдутся те, кто готов будет меня выслушать", - хочет верить адвокат.