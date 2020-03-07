«На свинячьей ферме пытаемся создать красоту» 3 7.03.2020, 8:17

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Фото: tut.by

Как обустроились в Таборах продавцы из Ждановичей.

«А это что, все? Конец?» — говорит женщина с сумкой на колесиках, увидев пустой рынок на конечной остановке «ТЦ Ждановичи». Рынок опустел еще пару недель назад, когда переехал в Таборы — за восемь километров от МКАД. Как обосновались продавцы на новой площадке и о каких проблемах говорят первые покупатели — в материале tut.by.

Сейчас добраться до рынка можно на бесплатных маршрутках от администрации рынка и общественном транспорте.

Фото: tut.by

Бесплатные ходят от «Каменной Горки» и от конечной «ТЦ Ждановичи». Дорога в таких маршрутках до Таборов занимает около 15 минут, при нас в пятницу в салоне людей было немного. И туда, и обратно ждать маршрутку пришлось недолго — всего несколько минут. Возможно, повезло. Бросается в глаза клеенка на сиденьях, из пассажиров — в основном пенсионеры.

А что с общественным транспортом? Накануне запуска новой площадки анонсировалось такое расписание. Два автобуса — № 200 и 268. У первого в будни четыре рейса и три — по выходным, у второго — только два рейса в выходные. Пригородная маршрутка № 680 делает по восемь рейсов каждый день.

Часть рынка из Ждановичей переедет в Таборы 17 февраля. Что там будет работать и как пойдет общественный транспорт

В Таборах рынок уже выглядит оживленно. Появились даже первые точки общепита.

Парковка заставлена машинами, где покупатели забивают багажники мешками с картошкой и блоками туалетной бумаги.

Под навесами стоят фуры, за ними — торговля с контейнеров.

Продавец овощей и фруктов в розницу рассказывает: пока к ней приезжают за товарами старые клиенты из Ждановичей. Новых покупателей нет. Женщина работает даже в минус: в пятницу к часу дня к ней пришло три покупателя. Рассуждает, что многие не приезжают на рынок в связи с гриппом, но и доехать сюда сложно.

— Свет всем постепенно подключают, по очереди, они же не могут всем сразу подключить. В целом все нормально — постепенно торговля налаживается. Может, через год наладится окончательно.

Фото: tut.by

Неподалеку работает бригада, мужчины делают контейнеру витрину из стеклопакетов. Арендаторов обязала привести контейнеры к такому внешнему виду администрация рынка.

— Роллеты сказали поставить, которые нам не нужны. На свинячьей ферме мы пытаемся создать красоту, — говорит продавец одноразовой посуды, вероятно, намекая на то, что неподалеку отсюда расположен свинокомплекс. — Почти в центре города не боролись за красоту, а тут будем.

По ее словам, многие люди еще просто не обнаружили, что рынок на новом месте есть, но и добраться сюда сложнее.

— Конечно, первое время придется работать в убыток. Может, покупатели не готовы к этому рынку — тут все-таки общественный транспорт не налажен. Бесплатных маршруток мало, они не успевают.

Две продавщицы из контейнера с продуктами тоже обращают внимание на проблему с транспортом.

Фото: tut.by

— Все плохо, мы хотим назад. Нам не хватает только покупателей. Люди ездят, но все равно не так, как хотелось бы. Нужно, чтобы хотя бы с вокзала ходили эти маршрутки и чтобы их было больше.

Продавцы рассчитывают, что продажи вырастут как раз к празднику 8 Марта, когда люди приедут закупаться.

«Вещевики»: «Одна вчера заработала 13 рублей. Вторая — 0, поэтому сегодня не пришла»

На рынке заметно, какие места более востребованы, а какие — менее. Например, некоторым продавцам овощей и фруктов в розницу некогда раздавать интервью, они говорят:

— Все хорошо, по чуть-чуть, но торговля идет.

Более живо и даже с очередями — у продуктовых оптовиков под крытыми навесами. Возле контейнеров с продуктами изредка, но все же можно встретить покупателей, а вот у «вещевиков» покупателей совсем нет.

— Торговли нет, людей мало. Автобусов нет — кто как может, так и добирается. В будни мы по нулям стоим. В первый выходной было неплохо: люди приезжали «в разведку». Здесь популярны продукты и торговля оптом. Тут не место для розницы, — говорит собеседница.

Фото: tut.by

— Напишите статью, что очень грустно здесь, — вмешивается в разговор продавец соседнего павильона.

Мужчина торгует резиновыми шлепанцами и одеждой, за день у него было два покупателя.

— Надо, чтобы автобусы сюда могли приехать из каждого района. Надо договариваться с государством. Иначе этот рынок будет мертвый, три месяца — и все.

Стоимость аренды, как рассказывают продавцы, на три первых месяца тоже снизили. Но это все равно не спасает положение.

— Хоть бы бесплатно нам дали место — все равно тут людей нет. Одна соседка вчера заработала 13 рублей. Вторая — 0, поэтому сегодня не пришла, — говорит мужчина.

Покупатели: «Как обратно будем ехать, еще не знаем»

Фото: tut.by

Среди немногочисленных покупателей в Таборах замечаем 19-летних девушек Лидию и Милану. Они признаются, что в таких местах бывают очень редко и отдают предпочтение торговым центрам.

— Было интересно посмотреть, что изменится, все-таки место новое, необычное. А рынок перебрался далеко. Мы ехали в переполненной маршрутке с Каменной Горки. На нас начали орать пьяный мужчина и пожилая женщина, почему мы не сели в бесплатную маршрутку. Как обратно будем ехать, еще не знаем — даже не видели, где остановка, — рассказывают девушки.

Фото: tut.by

По их словам, на новом рынке больше места, проходы шире, преимущество этого необжитого места еще и в том, что есть вещи со скидками.

— Я на распродаже купила нижнее белье, 12 рублей за комплект. Это значительно ниже, чем я покупала раньше. Много где есть пометки «скидки», «распродажа», «акция».

Девушки не уверены, что в ближайшее время приедут сюда снова. Будут ждать, когда все обустроятся и до рынка станет легче доехать на общественном транспорте.