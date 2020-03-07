«Могли купить себе всe с одной поездки: машину, мебель, рояль» 7.03.2020, 12:48

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Василий Раинчик

Руководитель «Верасов» рассказал неизвестные факты из истории ансамбля.

70 лет назад 7 марта в Шкловском районе родился Василий Раинчик. Композитор, художественный руководитель популярного советского ансамбля «Верасы», народный артист Беларуси. Вашему вниманию — редкие кадры из архива кинофотофонодокументов, на которых вы можете увидеть молодых Раинчика, Александра Тихановича и Ядвигу Поплавскую на пороге собственной славы, пишет tut.by.

Детство Василия Раинчика прошло в Шклове.

— Когда в Шклове (…) открыли музыкальную школу, это стало настоящим событием, и все потащили туда своих детей, — рассказывал Раинчик в интервью «Республике». — Потащили и меня. Особого желания учиться музыке у меня, 10-летнего пацана, конечно, не было. Но пришлось идти. Во-первых, отцом уже был куплен баян. Во-вторых, мама об отказе и слушать не хотела. Короче, пошел, чтобы не огорчать родителей. Но в музыкальной школе меня признали негодным. Сказали: никаких данных. Отец тогда взял тот баян и понес в школу отдавать — зачем инструмент, если сын бездарный. Тут-то меня решили проверить еще раз — и обнаружили абсолютный музыкальный слух и ритм.

Участники ВИА «Верасы»: 1-й слева — Александр Тиханович, 3-я слева — Ядвига Поплавская, 2-й справа — художественный руководитель Василий Раинчик. Минск, 1979 год. Фото: Евгений Коктыш

Из Шклова Раинчик уехал в Могилев, а оттуда в Минск. Он собирался поступать в политехнический институт, но в итоге остановил свой выбор на консерватории. Ее он, кстати, закончил дважды — по классу фортепиано профессора Валерия Шацкого (1974) и по классу композиции профессора Евгения Глебова, одного из лучших белорусских композиторов.

Василий Раинчик. Минск, 1985 год. Фото: Евгений Коктыш

Карьера Раинчика началась… в ресторане.

— Девять лет отработал за время учебы в Минске, плюс еще программы готовил, аранжировки делал, музыку записывал, — рассказывал композитор «Республике». — И, надо сказать, был богатым студентом. А одно время даже жил в «Каменном цветке». В то время это был крутой ресторан, ночной, работал до 4 утра.

В интервью «Комсомольской правде» Ядвига Поплавская вспоминала, как в 1974 году их коллектив «Верасы» остался без руководителя.

— И я очень хорошо помню, как мы с Сашкой [Тихановичем] вышли из филармонии и обсуждаем: кого бы нам взять в руководители? И чуть ли не в один голос сказали: «Давай Васю Раинчика! Он же сейчас без работы». Он тогда закончил консерваторию как пианист, по вечерам работал в ресторане и был нашим другом.

Руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов (справа) поздравляет художественного руководителя ВИА «Верасы» Василия Раинчика во время празднования 25-летия ансамбля. Минск, 1995 год. Фото: В. Толочко

Именно с 1974 года начался постепенный взлет «Верасов», которые буквально штамповали хиты всю первую половину 1980-х. В «Песню года» (этот фестиваль проводился ежегодно с 1971 года и сразу же стал самым ожидаемым музыкальным событием в СССР в сфере эстрады) попали такие песни ансамбля, как «Люблю тебя» (1979), «Малиновки заслышав голосок», «Белый парус» (1980), «Я у бабушки живу» (1981), «Завіруха», «Любовь моя» (1982), «Страдания» (1983).

— Людей раздражают рассказы о чужом богатстве, — рассказывала Ирина Цветкова, жена Раинчика «Комсомольской правде». — Но «Верасы» в 80-е реально были миллионерами — давали по сто концертов в месяц. В 1983 году в Узбекистане мы дали за месяц 120 концертов, можете себе представить? 20 концертов подряд в одном небольшом городе, например в Новокузнецке, — это было нормой. Представляете, какие были сборы? Мы приезжали с гастролей и могли купить себе все с одной поездки: машину, мебель, рояль — и оставались деньги еще на одну машину. Хотя Раинчик всегда был богатым человеком: он очень быстро пишет ноты. Я подсчитала, он написал 76 песен для «Верасов». А всего песен в репертуаре ансамбля 156. А уж городов, которые мы с ними объездили, куда больше.

Председатель жюри музыкального детского конкурса, проводимого в рамках «Славянского базара в Витебске», Василий Раинчик во время вручения Гран-при фестиваля Нони — участнице из Румынии. 2003 год. Фото: С. Антон

Председатель жюри музыкального детского конкурса, проводимого в рамках

В своем классическом варианте «Верасы» существовали до 1980 года, когда коллектив покинули Надежда Микулич, Леонид Кошелев и Люцина Шеметкова.

А в 1986-м после скандала из группы ушли Тиханович и Поплавская: Александра пытались обвинить в употреблении наркотиков, но дело развалилось.

Семейный дуэт ушел в свободное плавание, а Раинчик остался во главе «Верасов».

Василий Раинчик и Александр Тиханович во время подготовки белорусских представителей к «Евровидению-2004». Минск, 2004 год. Фото: Н. Петров

В 1990-е годы в ансамбле пели Лика Ялинская (будущая Агурбаш) и Ирина Дорофеева. В 1996-м последняя решила делать сольную карьеру, после чего группа прекратила существование. Теперь возрожденные «Верасы» работают в составе Молодежного театра эстрады. Некоторое время его художественным руководителем являлся как раз Раинчик.

А еще Василий Петрович десять лет возглавлял жюри республиканского отборочного тура детского «Евровидения». Совпадение или нет, но победы Ксении Ситник и Алексея Жигалковича были достигнуты как раз в это время.